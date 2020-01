Liverpool a la final sin titulares ni suplentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Liverpool prepara la final de la Supercopa a jugarse el sábado en Maldonado frente a Nacional en su laboratorio de Lomas de Zamora. Allí entrenó ayer y vuelve a hacerlo esta mañana.

El negriazul es un equipo en formación al que se le han ido 12 futbolistas, sumando la partida de Federico Martínez. Además, tiene técnico nuevo: Román Cuello. La directiva encabezada por José Luis Palma buscó seguramente un entrenador con un perfil similar al de Paulo Pezzolano, quien obtuvo con Liverpool el primer título oficial de la historia del club en Primera División cuando ganó el torneo Intermedio. Y fue justamente ese logro el que le permite a los de la Cuchilla disputar la Supercopa. Pero el “Papa” se fue al Pachuca de México y llegó Román Cuello. Y aunque pueden tener características parecidas, cada maestro tiene su librito.

El de Cuello es bastante peculiar. No cree en titulares y suplentes y en los amistosos que han jugado ha variado bastante el equipo. “Sé que es un poco raro. Lo entiendo diferente. Creo que la idea de juego debe ser colectiva, de todos. Priorizo que el aprendizaje sea para todos por igual y después tener la libertad de elegir el fin de semana a los que veo que están mejor”, explicó.

“Si siempre pongo a los que me parece que están en mayor nivel, ¿qué pasa con los demás que solamente juegan entre ellos?”, se preguntó. “Creo que es una manera de darle oportunidades a todos”, añadió y siguió fundamentando sus principios. “Creo que en la medida en que todos tengan buen nivel, lo que se eleva es el nivel colectivo. A mí no me interesa que haya 11 que tengan muy buen nivel y el resto estén un escalón por debajo. Me interesa que estén todos a la par para luego, a la hora del partido, poder elegir a uno u otro sin que haya grandes problemas o grandes variantes. O sea que para mí durante la semana no hay titulares ni suplentes y en el año tampoco. También creo que de esta forma hay un clima de trabajo mucho más sano. Se disfruta mucho más”, afirmó fiel a sus ideas.

rosario central Se fue Federico: una baja que se sentirá Ayer Federico Martínez ya no concurrió a la práctica de Liverpool. Esto no sorprendió a sus compañeros que sabían que su partida era inminente. Viajó a Argentina para jugar en Rosario Central. Va a préstamo por dos años y medio y compran el 30% de su pase.

LA VARA ALTA. Los técnicos suelen llegar a un club cuando las cosas no andan bien. No fue el caso de Cuello, quien se encontró con un Liverpool que venía de obtener algo histórico al ganar su primer título oficial. “Ojalá siempre viniéramos a los equipos así. Está muy bueno porque ya hay un estilo de juego que está validado, inclusive por los resultados. La institución logró su primer título jugando de determinada manera. Y luego me buscan a mí con un perfil similar. Pero ya hay un estilo que fue validado y eso es clave. Los jugadores están convencidos de ese estilo, como también lo están los hinchas y los dirigentes. Para mí se hace más fácil el trabajo, porque no es lo mismo que tener que reflotar a un equipo que viene jugando mal”, aclaró Cuello, para quien por eso mismo la demanda es aún mayor. “Aunque como la vara está muy alta, la exigencia para mí y el cuerpo técnico es alta también. Pero se trata de un desafío extra que nos hace mejores entrenadores”.

No le quita el sueño tener que jugar la final con un equipo en formación, pues a su entender Nacional pasa por una situación parecida. “Todos los equipos estamos en construcción. Se nos fueron muchos jugadores y todavía están los chicos de la Sub 23 que hasta que cierren los períodos de pases son jugadores muy apetecibles. Pero no somos sólo nosotros, también los demás están en ese período. Es nuestra tarea que la idea de juego se entienda lo antes posible y por la mayoría. Los procesos de aprendizaje son diferentes en los futbolistas y hay algunos que vienen con más tiempo de trabajo y otros con menos, pero las pretemporadas son iguales para todos, excepto los que tienen un plantel estable y mantuvieron al entrenador. No es lo mismo técnico nuevo, que se vayan 12 futbolistas y vengan siete u ocho”.

recuperado Emiliano Alfaro ya hace fútbol Emiliano Alfaro es una pieza clave en el equipo negriazul, dentro y fuera de la cancha. Ya recuperado de una doble rotura del tendón de Aquiles, comenzó a hacer fútbol. En el amistoso ante Danubio jugó 30’. Todavía le falta pero los hinchas quieren verlo aunque sea unos minutos en la final.

DOS BAJAS. A propósito de los futbolistas de la selección que está jugando el Preolímpico, obviamente Cuello no quería que le fuera mal a los celestes frente a Perú, pero si hubieran quedado afuera ya podría contar con el mediocampista Nicolás Acevedo y con el goleador Juan Ignacio Ramírez, con quienes aún no ha podido trabajar. “Son jugadores clave para nosotros, importantísimos. Ramírez es el goleador del campeonato y ahora sufrimos la baja de Martínez, que también era fundamental. Pero es la realidad que tenemos, nos estamos preparando de la mejor manera y creemos que estamos a la altura”, afirmó convencido.

“Estoy contento con la preparación que venimos haciendo. Encontré una muy buena predisposición de todo el grupo y el club nos ha permitido cubrir todas las necesidades. Estamos bien”, agregó quien aseguró que el llamado de Liverpool no le sorprendió. “Sabía que era uno de los equipos a los que yo podía interesarle por el estilo de juego, parecido al de Pezzolano. Era una de las posibilidades que tenía y se dio. Estoy muy contento”, insistió.

NACIONAL. Obviamente, por estos días Cuello tiene un ojo puesto en el Nacional de Gustavo Munúa, al que deberá vencer si quiere ganar la Supercopa. “Es un equipo que hace transiciones muy rápidas. Tiene la intensidad que muestran siempre los equipos de Munúa”.

a maldonado Socios con entradas y traslado gratis Los socios de Liverpool tendrán entrada y locomoción gratis para ir a apoyar a su equipo en la final de Maldonado. Podrán llevar un acompañante en los ómnibus abonando $ 400. Los boletos ya se venden en Abitab y Tickantel. Los hinchas que no son socios pagarán $ 500.

El entrenador hubiera preferido jugar la final ante los tricolores en el Centenario. “Queríamos jugar acá, hubiera sido más fácil para todos así. Me pasa incluso a nivel familiar. Quiero que vayan mis hijos, pero no sé bien como lo van a hacer”, dijo sobre Bastian e Isabella, de 11 y nueve años.

Mañana Liverpool se instalará en el Hotel del Lago, en Maldonado, y por la noche reconocerá el estadio Domingo Burgueño Miguel, donde el sábado jugará a las 20.30.