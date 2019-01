Liverpool desaprovecha ocasión de escaparse, Chelsea en caída libre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El empate sirvió no obstante a los hombres de Jurgen Klopp para colocarse con 5 unidades más que los 'Citizens', que el martes perdieron 2-1 en Newcastle.



Los de Anfield vieron además cómo el Tottenham (3º) les recortaba dos puntos para colocarse a 7, pero también dejaron a 14 unidades a un Chelsea que se dejó en Bournemouth las pocas opciones de título que conservaban al sucumbir 4-0.



En medio de un estadio de Anfield volcado y sobre un césped con nieve, todo parecía seguir el guión previsto cuando el senegalés Sadió Mané adelantó a los locales (3) al superar al danés Kasper Schmeichel con un disparo cruzado, pero justo antes del descanso Harry Maguire (45) envió al fondo de la red un pase de cabeza al corazón del área.



El de Mané fue el gol más tempranero del Liverpool en liga desde abril de 2016, y supuso el undécimo gol para el delantero esta temporada.



El resultado no se movió en el segundo acto y los 'Foxes' aumentaron su estatus de 'matagigantes' esta temporada, después de derrotar en Navidad al Chelsea y al Manchester City.

"Pusimos al Leicester bajo presión, pero no tuvimos suerte con el gol en el último segundo antes del descanso. Hay que tomar las cosas como vienen", explicó Klopp.

Tottenham se levanta sin Kane



Los 'Spurs' del argentino Mauricio Pochetino regresaban a la competición de la regularidad con una inercia negativa después de haber caído los últimos días en la Copa de la Liga (ante el Chelsea) y en la FA Cup (ante el Crystal Palace).



Tras las derrotas en sendos derbis londinenses, el Tottenham se desquitó ante otro equipo de las inmediaciones de la capital, el Watford, que se puso por delante, pero el español Fernando Llorente anotó el gol de la victoria en el minuto 87.

Después de su gol en FA Cup, el exdelantero del Athletic Club se estrenó en la Premier e hizo olvidar por un día al líder del equipo, el lesionado internacional inglés Harry Kane.



El otro gol local fue obra del surcoreano Son, de vuelta tras la eliminación de su selección en la Copa de Asia.



"Creo que merecimos la victoria", expresó Pochettino. "Es fantástico ganar después de una semana complicada... es bonito sonreír", añadió.

Chelsea fuera del Top-4

El resultado más inesperado del día fue la goleada encajada por el Chelsea (4-0) en la cancha del Bournemouth (10º) que deja a los 'Blues' a 14 puntos del Liverpool y fuera de los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones, en detrimento de sus vecinos del Arsenal, que derrotaron el martes al Cardiff City.



El noruego Joshua King, por partida doble (47, 74), el galés David Brooks (63) y Charlie Daniels (90+5) anotaron para los locales ante un incrédulo arquero español Kepa Arrizabalaga.

El argentino Gonzalo Higuaín no recordará con cariño su debut en la Premier. El técnico 'Blue' Maurizio Sarri fue criticado cuando lo retiró del terreno de juego en el minuto 65 por el francés Olivier Giroud.



"Quizá es mi culpa porque no soy capaz de motivar a este grupo de jugadores. No sé por qué, tengo que entenderlo muy pronto", afirmó el entrenador italiano.



Por último, Southampton (16º) y Crystal Palace (15º) empataron a uno, un resultado que les aleja a los dos un poco más del descenso.