Liverpool y Defensor Sporting: ¡Ojo con ellos!

Quiso el sorteo que negriazules y violetas fueran los primeros rivales de Nacional y Peñarol en el arranque del torneo Apertura. Y en ambos casos como locales. Que los partidos se jueguen en Belvedere y en el Franzini es un plus, pero además ninguno de los grandes la tendrá fácil frente a los de Pezzolano y los del “Polilla”.



Ambos están jugando copas internacionales: la Sudamericana en el caso de Liverpool y la Libertadores en el de Defensor Sporting. Los negriazules se trajeron tres puntos de Brasil al vencer a Bahía por 1 a 0. Y los violetas clasificaron a a la tercera fase, con la ayuda del reglamento es cierto, pero están cada vez más cerca de la fase de grupos.

“Estamos bien. Se mantuvo la base del equipo y el cuerpo técnico viene trabajando desde el año pasado. Y todo eso es positivo”, dijo el volante negriazul Hernán Figueredo. “El otro día jugamos contra Bahía nuestro primer partido oficial, al menos llegamos con un partido más, que parece que no, pero sirve”, agregó.



Contraria es la situación de Nacional, que es un equipo en formación y con nuevo entrenador. “Si lo miramos por ese lado, les sacamos ventaja en el conocimiento del plantel y del cuerpo técnico. Pero sabemos que los grandes siempre tienen jugadores con mucha calidad y va a ser un partido durísimo. La diferencia va a estar en los detalles, el que se equivoque menos va a ser el que gane el partido”, dijo Hernán quien acababa de almorzar con Dante, su hijo de tres años.

“Es una cancha en la que entrenamos una vez por semana o dos. La conocemos bien, está en muy buen estado y nos favorece jugar ahí”, afirmo sobre Belvedere. “Aunque últimamente, hace un par de años, los grandes están saliendo más y se han acostumbrado, ya no les cuesta tanto”, reconoció el futbolista para quien Liverpool es importante en su vida.

Esta es la segunda etapa del volante ofensivo en el club de la Cuchilla. La primera fue entre 2009 y 2012, y de allí se fue al exterior donde jugó en el Dínamo Minsk de Bielorrusa y en Deportes Tolima de Colombia. “En Liverpool me siento cómodo y conozco a todos”, dijo.



“Cada vez que arranca un campeonato, uno apuesta a ser campeón. Liverpool trabaja para eso, aunque tenemos claro que el campeón es uno solo y hay varios buenos equipos. Pero al arrancar uno siempre sueña con el título, luego, van pasando las fechas y se va dando cuenta para lo que está. Liverpool tiene más de 100 años y nunca pudo ser campeón en Primera División. Es lo que le falta y a eso apuntamos. Es lo que vamos a buscar desde el partido con Nacional”, enfatizó quien nunca antes había enfrentado a un grande en la primera fecha. “Es distinto, pero para mí esta bueno arrancar de primera con los mejores”.

VIOLETAS. Diferente es la situación de Defensor Sporting. Si juegan el miércoles con Mineiro por la Libertadores, como ha trascendido extraoficialmente, no pedirán postergación del partido frente a Peñarol. “Estamos bien, contentos por la clasificación. A algunos puede no gustarle como la conseguimos, pero los reglamentos están para cumplirse. Lo hizo San Lorenzo, lo hizo Independiente, ¿por qué no lo iba a hacer Defensor Sporting”, se preguntó el “Chino” Álvaro Navarro.



“Tal vez me hubiese gustado que Peñarol nos tocara en otro momento, porque también queremos pelear el Uruguayo y tenemos el partido con Mineiro en unos días. Vamos a ver qué equipo pone el ‘Polilla’”, reconoció.

“He visto muchos partidos de Peñarol y hoy es el más fuerte. Está compacto, mantuvo el grupo y al técnico. Nos puede tocar el partido más difícil de entrada. Para mí estaría bueno que se postergara, para que el técnico pueda jugar los dos partidos con lo mejor”, afirmó el “Chino”, quien marcó un golazo en el partido de ida con Barcelona.



Si tuviera que priorizar un partido sobre el otro, elegiría el que jugarán la semana que viene frente a Atlético Mineiro por la Copa Libertadores. “Nos da prestigio y le entra plata al club. Además de ser una vidriera importante para los jóvenes futbolistas”, aseguró y no negó que le hubiera gustado que pasara Danubio para enfrentarse con ellos en lugar de con Mineiro en la tercera fase. Y no porque se trate de un clásico. “Le hubiera dado prestigio al fútbol uruguayo”, dijo.



El “Chino” tuvo posibilidades de volver a salir al exterior, pero optó por quedarse en Defensor Sporting. “Tuve ofertas de Tailandia y de la Católica de Chile, donde me pagaban tres veces más. Pero la plata no es todo. Estoy donde quiero estar”.