Lionel Scaloni: el porqué de la mesa redonda, el llanto con Di María y el "otro lado" de Messi

A sus 43 años, Lionel Scaloni se metió en la historia grande de una selección como la de Argentina luego de alcanzar el título de la Copa América 2021, primero de la Albiceleste luego de 28 años sin conseguirlo.

Su palabra fue un de las más buscadas en las últimas horas para conocer de primera mano todo lo relacionado con el título, pero también respecto a cómo se adaptó a un puesto tan importante y en el que grandes técnicos no tuvieron éxito.

“Todavía no caí. Dentro del cuerpo técnico tomamos con naturalidad esto de ganar una Copa América. Pero ahora, con el correr de los días, ya estando en Argentina, nos estamos dando cuenta de todo. Recién vengo de ver a mi vieja y a la salida paramos en una estación de servicio, que estaba llena de gente. Y ves que la gente que vienen a agradecerte, con ilusión, y uno se da cuenta de que consiguió algo lindo; no es solo un título, es algo más”, sostuvo en diálogo con el programa FSHOW de ESPN.

Asumir el reto de la Copa América luego de lo ocurrido en pandemia y la poca actividad que tuvieron las selecciones no era fácil y Scaloni no dudó: "fue como si no nos hubiéramos dejado de ver después de un año de pandemia. Los jugadores entendían todo, venían con toda la predisposición. Venían de Europa y les planteamos que no podían salir del predio, que había que instalarse, sin ver a la familia, y ninguno puso un problema. Había que estar en la burbuja, todos alineados. Y vos ves que eso va creando algo".



Contar con Lionel Messi en el plantel es un plus muy importante para lo deportivo, pero también fuera de la cancha y así lo hizo saber el entrenador albiceleste: "“Hoy el futbolista es más vivo, sabe cuando estás diciendo la verdad, él sabe cuando le estás buscando la vuelta a algo. Con él tengo una relación diferente, fui compañero, lo he disfrutado muchas veces, he estado con el cuerpo técnico anterior y ahora estoy acá. No hay palabras para describir el rol de Messi”.



Otro de los jugadores sobre el que se refirió fue el autor del gol del título: Ángel Di María. El "Fideo" no fue convocado en el arranque de su ciclo, pero hubo una charla que lo cambió todo: "Cuando él habla en una nota (reclamando por no ser llamado), corta, y yo lo llamo y nos pusimos a llorar los dos. Porque a Ángel lo aprecio mucho, vivimos cosas fuertes y le dije después del Mundial 2018: 'no te bajés, vos tenés que seguir estando en este barco'. Y yo no lo llamaba porque para mí era una cuestión futbolística, porque en ese momento teníamos a Nico González, que estaba jugando bien; a Ocampos, que estaba andando bien. Pero él entiende el mensaje, y lo hablamos. Si todo el mundo conociera más de cerca a estos jugadores, te enamorás”.



Messi, Di María, Otamendi, Agúero, jugadores de renombre y que en ocasiones pueden generar ciertos cortocircuitos por lo que significan, algo que para Scaloni no ocurrió: "Esto es mérito de ellos, los más veteranos, los jóvenes que se acoplaron y lo ves todo más fácil. No sé si es por la figura de los grandes o porque (los pibes) están bien plantados, y está bien que sea así, que los juveniles ya vienen así, pero eso da frutos. No es fácil que todo se alinee y aquí se dio de manera natural".



Para demostrar lo que ocurría dentro del plantel y el trato entre los jugadores utilizó un ejemplo gráfico de lo ocurrido en la concentración. Recién llegados, todos los futbolistas hicieron un asado y al momento de comer lo hicieron en una mesa redonda "para que todos se miren".

#ScaloniEnFShow ¿QUÉ ES LA "SCALONETA"? Realmente IMPERDIBLE relato del DT de Argentina campeón en el Maracaná... @ESPNFShow pic.twitter.com/oD38XgjkVJ — SportsCenter (@SC_ESPN) July 13, 2021

El nombre de Lionel Scaloni estaba asociado a la selección argentina, pero poco a la relación que podía tener con la Albiceleste como técnico. Esto llevó a que reciba muchas críticas que "forman parte del lugar en el que estoy. No vale la pena enojarse".



"Forma parte que la gente opine, hable. Lo que digo es que, si estamos todos alineados, si tiramos todos adelante somos un grupo difícil de vencer. Podemos perder, y vendrá la crítica, porque es difícil tener todo de tu lado, pero no me enojo por eso. Nunca tuve problemas con nadie", aseguró.



Consultado sobre el Mundial de Catar 2022 expresó: "No hay que dar todo por descontado, porque será duro, las eliminatorias son complicadas. En el Mundial hay selecciones, hay equipos muy grandes, pero hay que competir. Nosotros vamos a competir, eso es seguro. Ahora hay que disfrutar este momento, y después pensar en lo que viene".