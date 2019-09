Lionel Messi: "Sinceramente no sé si se hizo todo lo posible" para fichar a Neymar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La palabra de Lionel Messi es una de las que todo el mundo espera. Por su perfil bajo y por la relevancia que tiene en el mundo fútbol no es sencillo verlo hablar, pero cuando lo hace suele dejar cosas muy interesantes.

En esta ocasión, en una entrevista exclusiva con el diario Sport, reveló su sentir ante la negociación fallida de Neymar, habló sobre las metas y la continuidad en Barcelona, el Balón de Oro, la relación con Cristiano Ronaldo y una perlita de Mateo, su hijo.

NEYMAR "Me hubiese encantado que viniera"

Lionel Messi lo tiene claro y la estrecha relación que forjaron entre el brasileño, el argentino y Luis Suárez lleva a que la "Pulga" guarde un gran recuerdo de lo vivido.

"Me hubiese encantado que viniera Neymar. Entiendo a la gente que estaba en contra. Y es normal por todo lo que había pasado con Ney, por cómo se fue y cómo nos dejó. Es normal y lógico que haya mucha gente que no quiera que vuelva, pero pensándolo a nivel deportivo, para mí Neymar es uno de los mejores del mundo", expresó el argentino.

De todas maneras, se lo vio un tanto por fuera de la negociación y haciendo referencia a este detalle afirmó: "Sinceramente no sé si se hizo todo lo posible (para ficharlo). No tenía mucha información de cómo iban las negociaciones como para decir si hizo todo lo posible el Barcelona".

Lionel Messi junto a Neymar mientras compartieron plantel en Barcelona. Foto: Reuters.

"Sé lo que hablaba con Ney, lo que me contaba él de cómo iban las cosas. Tenía muchas ganas de venir. No sé si el club realmente quería o no. Por lo que yo sé, Ney tenía muchas ganas. También entiendo que es muy difícil negociar con el PSG después de todos los ida y vuelta que tiene con el Barcelona. Y es difícil por tratarse de Ney, que es uno de los mejores", agregó el argentino.

Al ser consultado sobre si era posible que desde el vestuario culé se pidiera la llegada del brasileño sentenció: "Pedir el fichaje, no. Obviamente, comentamos cuando escuchábamos que Ney podía venir, dábamos nuestras opiniones si era bueno o no para que viniese. Nunca dijimos que había que ficharlo. No impusimos nada".

su "mandato" "No es la primera vez que escucho esto"

Tanto en Barcelona como en la selección argentina, la importancia que tiene la "Pulga" lleva a que en ocasiones se opine que sea él quien manda dentro del vestuario haciendo y deshaciendo a su antojo, pero "estoy más que acostumbrado que se digan estas cosas. No es la primera vez que escucho esto. Quedó más que demostrado que no es así. También me pasa con la selección".

"Dicen que pongo los jugadores o los técnicos o que lo hace mi papá. Es algo normal que me pasa. No le doy más importancia. Yo sé cuál es la realidad, mi función y no entro a valorar estas cosas", manifestó Messi.

Foto: AFP

¿seguirá en barcelona? "Esta es mi casa"

"Puedo decir que quiero estar en el Barcelona todo lo que pueda, hacer toda mi carrera porque esta es mi casa. Tampoco quiero tener un contrato largo y quedarme aquí porque tengo un contrato, sino porque quiero estar bien físicamente, jugar y ser importante y ver que hay un proyecto ganador. Quiero seguir ganando cosas en el club, quiero seguir consiguiendo cosas importantes", agregó el argentino.

Y dejó en claro que el hecho de que haya un proyecto ganador es vital y casi una condición para la permanencia en la institución: "Quiero ganar. Y quiero ganar en este club. Esta es mi casa. No tengo intención de moverme a ningún lado pero quiero seguir compitiendo y ganando".

Lionel Messi celebra un gol con el Barcelona. Foto: AFP.

SU INTIMIDAD "No me canso de ser Lionel Messi"

"Gracias a Dios vivo muchas cosas raras impresionantes y es muy lindo. Sí que es verdad que me gustaría pasar desapercibido. Sobre todo cuando estoy con mis hijos en el cole o en la calle. A veces los llevo a las 8:30 de la mañana y me vienen a pedir autógrafos o una foto, y yo todo dormido. Y ellos allí; pero bueno, no me quejo de nada", contó la "Pulga".

A su vez, también habló sobre su compañera en la vida: Antonella. "Lo es todo para mí. Tenerla al lado me simplifica muchísimas cosas. Nos conocemos de hace mucho tiempo, me conoce a la perfección. Sabe cómo entrarme en cada momento, especialmente en los malos. Es una persona que prácticamente no tiene días malos, que siempre está de buen humor. Es una compañera espectacular".

Foto: @leomessi

¿y mateo? "Se me enojó porque dije que era de otro equipo"

"Mateo se me enojó porque dije que era de otro equipo y que no era del Barcelona. Incluso cuando dijeron que gritaba el gol del Betis, era mentira. Fue una jugada nuestra que pegó en la red de atrás y se creyó que había sido gol. Gritó gol pero cuando lo veía también se quejaba diciendo que no era hincha del Betis, sino del Barça", explicó Messi.

"Empieza a entender cada vez más cuando perdemos, qué es perder y lo que significa para mí o para el equipo. Aunque Thiago es quien se da más cuenta de las cosas", agregó.

LA LESIÓN "No tengo fecha definida" para la vuelta

"Estoy entrenando solo todavía. No tengo fecha definida. Me voy haciendo pruebas. Cuando esté al cien por cien curado. Contra el Valencia (este fin de semana) seguro que no estoy y veremos si vuelvo contra el Borussia o contra el Granada. No tengo fecha definida", contó el "10".

"Me dijeron que esto del sóleo es complicado, que parecía que estaba bien y era traicionero. Nunca había pasado por esto y ahora ya sé lo que es. Por eso estoy tranquilo y voy a jugar cuando realmente sienta que estoy seguro y no vuelva a pasar porque una recaída sería para mucho más tiempo", se sinceró Messi.

el balón de oro "No sé, es tan raro"

"Últimamente se mira más los resultados a nivel de equipo, que no está mal. A la Champions se le da mucha importancia. Otras veces pasa con el Mundial, torneo al que a veces se le da mucha importancia y otras que no. No sé. Es tan raro esto del Balón de Oro... Ya no se sabe quién es favorito o no. Nunca me sentí favorito o no favorito. Ya dije que los premios individuales son secundarios", contó Lionel.

CRISTIANO RONALDO "Siempre dije que no tengo problema con él"

En la última gala a la que asistieron ambos, se pudo observar a los dos mejores del mundo charlando como pocas veces se había visto y sobre dicha charla aseguró: "No sé si habrá cena porque no sé si nos cruzaremos porque cada uno vive en un lado y tiene sus compromisos. Pero si se tiene que dar, no hay problema", contó.

Y agregó: "Siempre dije que no tengo problema con él, que no éramos amigos porque no habíamos compartido un vestuario. Siempre lo que nos vimos fue en galas o en premios. No tengo problema. Incluso en la última gala es cuando más hablamos y más cercanos estuvimos".