Lionel Messi: "Estaba siendo maltratado y pensé en largarme de España"

Lionel Messi confesó que durante el periodo 2012-14, por culpa de las informaciones que surgieron sobre sus problemas con la Hacienda española estuvo a punto de marcharse de España. En una entrevista concedida a la radio catalana Rac1, la “Pulga” reconoció que vivió momentos muy duros y que llegó a pensar en abandonar al Barcelona.

“Cuando empecé a tener el problema con Hacienda, fue muy difícil para mí y mi familia. Hay mucha gente que no se entera de lo que es o lo que estaba pasando. Escucha de oído, opina y habla. Un sector de la prensa también ayudó a eso. Creo que fui el primero (en ser investigado) y se ensañaron conmigo. Lo mejor de todo es que mis hijos eran pequeños. Nosotros lo pasamos muy mal”, expresó Messi.

Además, confirmó que analizó la posibilidad de marcharse de España. “En esa época tuve en la cabeza largarme. No por querer irme del Barça sino por irme de España. Pensé que estaba siendo muy maltratado y no quería estar más aquí. Nunca tuve una oferta oficial porque todos sabían de mi idea de estar en el Barça pero era una situación que iba más allá de lo que sentía por este club”.

En la segunda entrevista personal que Messi concede en el año, ratificó sus intenciones de terminar con su carrera deportiva en el Barcelona e incluso reiteró la decisión familiar de quedarse a vivir en la Ciudad Condal. “Mi idea es quedarme aquí. Lo fue siempre así y no ha cambiado. Creo que todavía no hay nada de una renovación por lo que sé de mi padre. En todas las renovaciones me mantuve siempre al margen. Nunca tuvimos ningún problema, siempre fue sencillo. No habrá problema”.

La estrella del fútbol mundial añadió: “Está más claro que mi idea es terminar aquí, sobre todo por lo nuestro. Por cómo estoy en el club, por lo que siento. Luego por lo familiar, lo bien que estamos en esta ciudad. También por los hijos. No me gustaría que se rompa. Me tocó vivir a mí, sé lo que pasa y no me gustaría que ellos pasaran. Luego puede pasar de todo pero en principio la idea es quedarnos a vivir aquí. Siempre soñé poder jugar en Newell's y tener la experiencia de jugar en el fútbol argentino por todo lo que le rodea pero a veces hay que pensar en la familia más en lo que uno quiere”.