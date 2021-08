¿Puede Lionel Messi llegar a destronar a Edinson Cavani como máximo goleador de Paris Saint-Germain?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lionel Messi abandonó Barcelona como el máximo goleador histórico con 672 tantos, una cifra que difícilmente alguien pueda alcanzar ya que el argentino defendió la casaca blaugrana durante 17 temporadas. Ahora aterrizó en Paris Saint-Germain al menos por dos años, pero con opción de tres. Y allí el trono como máximo anotador de la institución lo ocupa un uruguayo: Edinson Cavani.

El Matador convirtió 200 tantos a lo largo de siete temporadas y 301 juegos con el conjunto parisino, desplazando de la primera posición anotadora nada menos que a Zlatan Ibrahimovic. Y lo hizo por una amplia diferencia, ya que el sueco quedó en 156 goles.



¿Podrá Lionel Messi también convertirse en el máximo anotador histórico del PSG y destronar a Cavani? Veamos.

Como primera cosa está que el tiempo que tendrá el argentino es limitado. Es, de hecho, menos de la mitad de lo que estuvo Edi. Eso se traducirá también en la cantidad de partidos. Suponiendo que PSG ganará todo lo que juegue (es algo bastante probable) y que Messi estará por tres años, entre todas las competencias (Ligue 1, Copa de Francia, Copa de la Liga, Supercopa francesa, Champions League, Mundial de Clubes y Supercopa de Europa) disputará 194 juegos, es decir un 64% de los cotejos en los que participó el salteño.

Esto implica que para alcanzar los 200 goles el argentino deberá convertir a un promedio de 1,03 por partido. Es difícil, pero no imposible. Si hay alguien que puede conseguir tal media anotadora es precisamente Messi, más teniendo en cuenta los compañeros que tendrá: Neymar, Mbappé, Di María, Hakimi, Wijnaldum, etc.



Si repasamos las que fueron las tres mejores temporadas anotadoras consecutivas de Messi en Barcelona hay que ir al periodo que va desde la 2010-11 hasta la 2012-13, cuando convirtió 186 goles en 165 partidos, repartidos así: 53 en 2010-11, 73 en 2011-12 y 60 en 2012-13. Su promedio anotador en ese periodo fue de 1.13 tantos por juego. Una cifra impresionante y que, de repetirla, le permitiría ser el máximo anotador de PSG.



Pasaron ocho años desde entonces y Messi estaba, con 26, en su plenitud. A los 34 ya no es lo mismo, pero tampoco se debe descartar que lo logre. Es Messi.