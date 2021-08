Lionel Messi entrenó por primera vez en PSG y así lo recibió Kylian Mbappé

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Comenzar a entrenar era uno de los deseos de Lionel Messi. Lo dejó en claro en su presentación y lo pudo concretar este jueves donde sumó a sus compañeros en el Camp des Loges.

Lejos del saco, la camisa y el pantalón que lo acompañaron durante buena parte de este miércoles, Messi apareció con ropa deportiva en el centro de entrenamiento del PSG donde fue recibido por una de las figuras: Kylian Mbappé.

Mucho se había hablado de que el francés era uno de los pocos que no se había expresado en redes sociales ante la llegada de la "Pulga", pero apenas lo vio, lo abrazó y le dedicó un "Welcome to Paris, Leo" ("Bienvenido a París, Leo")

Según informó la prensa argentina, llamó la atención que Messi llegó bastante antes de la hora pactada para el entrenamientos. El diario Olé consigna que el mismo iniciaba a las 11.00 y que 9.15 ya estaba en el complejo con la intención de reconocer su "nuevo hogar".



Ya en el campo de juego, Messi realizó algunos ejercicios físicos mientras que sus compañeros hacían trabajos con pelota pensando en el choque del próximo sábado ante Estrasburgo del que la "Pulga" no participará.



Más allá del buen estado físico que mostró mantener el argentino, lleva un mes y un día sin jugar teniendo en cuenta que su último duelo fue la final de la Copa América ante Brasil

De todas maneras, luego se sumó al resto del plantel para participar de un "monito" y también hacer algunos ejercicios individuales con pelota y divertirse en la mesa de Teqball.