El tema de la AUF está entreverado y cada vez más complicado. Emergen acuerdos políticos que parecían imposible que sucedieran.

Repasemos: los grandes se unen y forman un bloque. Algunas instituciones que por nada del mundo querían a Eduardo Abulafia se nuclean detrás suyo e impulsan el ingreso a sus filas de Ignacio Alonso. Algunas otras que solían gritar con fuerza en contra del poder económico hoy no están tan lejanas y comparten intereses.

Y no nos quedemos solamente en eso. Los jugadores que se ganaron el reconocimiento en su lucha por lograr una independencia y defender con firmeza sus derechos, hoy parecen meterse en un terreno fangoso. Cabe preguntarse si corresponde que amenacen con una paralización de actividades porque no les gusta un candidato a presidente de AUF. ¿Quién terminará mandando?

De acuerdo o no con lo que terminan diciendo, Conmebol y FIFA aparecen con advertencias duras. Lo que puede decirse es qué pena que no lo hicieron cuando Valdez necesitaba la ayuda para que los nuevos estatutos fueran aprobados. Es así, el lío de la AUF no es menor.