“La línea de cinco no fue el problema”

Al finalizar el partido, Alexander Medina fue el único de Nacional que brindó declaraciones a los medios de prensa uruguayos. El entrenador fue autocrítico respecto a los errores que cometió su equipo y analizó algunas de las incidencias que llevaron a los goles de Santos.

Habló puntualmente del segundo gol, clave en el desarrollo del juego porque le dio aire a Santos, un equipo que afrontaría todo el complemento con un jugador de menos por la expulsión sobre el final de la primera parte de Gabriel Barbosa. “Es una jugada que sale a velocidad Rodrygo, Romero no lo corta y nosotros teníamos a varios jugadores por atrás de la línea del balón. Después Arismendi lo acompaña y él hace una definición cerrada contra el arco y tuvo la suerte de anotar más allá de que no le pegó tan bien a la pelota. Puntualmente en alguna jugada sí quedamos desacomodados, como en la del tercer gol, que me preocupó bastante, porque habíamos logrado descontar, nos habíamos puesto en partido con un hombre más y enseguida recibir un gol fue complicado”.

Sobre por qué colocó una línea de cinco en defensa, Medina dijo: “Debíamos tratar de ocupar todos los sectores de la cancha, pero ese no fue el problema. Manejamos bien el partido en el primer tiempo: bien parados, bien con la posesión del balón, ellos prácticamente no llegaron, salvo las pelotas quietas y alguna opción más. Estábamos bien parados. El tema fue en el segundo tiempo; recibimos dos goles por estar parados y volvimos a la línea de cuatro. No fue problema de la línea de cinco. Nos faltó más punch arriba”.

El “Cacique” también dijo: “Dejamos algunos espacios en las contras, ellos tienen transiciones rápidas, se defendieron muy cerca de su arco y con uno o dos jugadores en velocidad complicaron”.

Por una cuestión lógica, ya que Nacional estaba perdiendo y jugaba con un hombre de más, los albos se tiraron más arriba en el complemento. “Teníamos que tener referencia de los hombres en el segundo tiempo, que la tuvimos, pero no intensidad defensiva en esas jugadas puntuales”.

Por último, insistió sobre los motivos que lo llevaron a inclinarse por una línea de cinco defensores para afrontar este duelo, Medina afirmó: “Vimos que ellos tenían jugadores rápidos por los extremos, la cancha era amplia, teníamos que ocupar todo el terreno de juego, que de hecho lo hicimos en varios pasajes del primer tiempo, pero recibimos un gol de pelota quieta y no de jugada”.