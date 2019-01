"Va a ser lindo festejar con nuestra gente"

River sigue en Emiratos Árabes Unidos, donde este sábado juega contra el Kashima Antlers el partido por el tercer puesto del Mundial de Clubes.

Después de eso, los “millonarios” podrán volver a casa, donde no están desde antes de la conquista de la Libertadores en Madrid, ya que volaron al país del Golfo Pérsico directamente desde la capital española.

"Va a ser muy lindo vivir lo que no hemos podido hasta ahora, por situaciones que hemos tenido y que nos han hecho ir adaptándonos", explicó el técnico en una conferencia de prensa.

"No hemos podido vivir la felicidad con nuestros hinchas, sólo con los que estaban en Madrid o los que vinieron acá, pero no con el resto. Lo que nos llegaba de lo que había sido Argentina esos días era muy fuerte y nosotros no lo vivimos. La gran vivencia la vamos a vivir cuando lleguemos el domingo a nuestro país", explicó.

Gallardo insistió en que está convencido de que la caída en semifinales del Mundial de Clubes no va a empañar la fiesta del regreso a casa porque para el hincha de River fue histórico lo que se logró en la final de la Copa Libertadores, superando al rival histórico, Boca Juniors.

"El que no es argentino, no va a entender realmente lo que representa la victoria ante Boca en la Copa Libertadores", agregó.

"Ahora lo que menos me interesa fue haber perdido el partido con Al Ain, que no lo vamos a cambiar, y sí aferrarnos a la felicidad de una conquista que es muy importante para nuestros hinchas, que están muy felices y van a festejarlo. Nos van a hacer llegar el cariño que significó esa gran victoria", explicó Gallardo.

El defensa Lucas Martínez Quarta compareció en la conferencia de prensa con el entrenador y también tuvo unas palabras sobre lo que espera que sea el recibimiento del domingo.

"Vamos a disfrutar de estar con nuestra gente. No pudimos festejar mucho con ellos. Nos va a quedar disfrutar y festejar", expresó.

No subestimar a Kashima

Sobre el partido del sábado contra el Kashima Antlers, Gallardo dijo que es consciente del potencial de los equipos de Japón.

"Es un equipo que tiene experiencia en esta competencia. No es la primera vez que la juega, hace dos años tuvo un gran partido justamente ante el Real Madrid", recordó Gallardo, aludiendo a la final del Mundial de Clubes de 2016, en la que el equipo español necesitó la prórroga para vencer 4-2 al Kashima.

"Los equipos japoneses han crecido mucho en los últimos años. Tanto sus equipos como su selección son respetados. El fútbol japonés ha evolucionado y tiene mi respeto", agregó.

Gallardo dice que los jugadores de River afrontarán el choque "con seriedad" y sin subestimar al rival, subrayando que tampoco se subestimó el martes al Al Ain en la semifinal.

"De ninguna manera subestimamos al Al Ain. Antes del partido dije que era un rival muy peligroso para nosotros. Nosotros nunca subestimamos a ningún rival, tampoco al de mañana. Son rivales a los que todos respetamos, nos hemos comportado así desde siempre", cerró diciendo el “Muñeco”.