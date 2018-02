Goleó PSG, pero Cavani no anotó

No fue el partido de "Edi", pero de todas maneras el PSG ganó y sigue en lo más alto. El "Matador" no pudo anotar pero de todas maneras realizó el habitual trabajo peleando cada una de las pelotas que le pasaban cerca.



El primer tiempo fue parejo y recién en el final se dio la primera diferencia. Un Lille que no atraviesa un buen momento institucional, ya que descenderá si no arregla su situación económica, se le plantó de igual a igual al líder que no encontraba los caminos para abrir el marcador.



A los 45 minutos llegó una pelota al área, donde Cavani estaba en offside, y pese a que el salteño no la tocó, molestó al zaguero rival y Yuri Berchiche aprovechó para anotar. Los árbitros no cobraron nada y así los de Emery se fueron al descanso en ventaja.



El delantero uruguayo había tenido minutos antes una jugada clara donde quedó mano a mano con el arquero y con Neymar solo por el centro del área. Cavani prefirió rematar, pero su disparo se fue ancho.



El que no se fue ancho fue el tiro libre del brasileño en la segunda parte. Luego de que conversaran el uruguayo y el norteño para rematarlo, fue este último quien se hizo cargo y convirtió un gran gol de pelota parada al palo del arquero.



La frutilla de la torta la puso el argentino Lo Celso. El joven mediocampista del PSG tomó la pelota cerca del área, vio al arquero adelantó y bombeó la pelota por encima del guardameta que se estiró pero que no llegó para despejar un balón que se metió en el segundo palo y selló el partido.



Cavani no anotó, pero PSG goleó, ganó, gustó y sigue como único líder de la Ligue 1 que cada día tiene más asegurada.