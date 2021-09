Ligüera tras la derrota con Progreso: "Nos queda poco margen, tenemos que empezar a ganar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Martín Ligüera, entrenador de Nacional, habló tras la sorpresiva derrota ante Progreso en la segunda fecha del Clausura y no eludió responsabilidades. "No veníamos a hacer esta presentación. Por momentos equivocamos los caminos y Progreso se sintió cómodo. Es una derrota dura", reconoció a la transmisión televisiva.

"Nos queda poco margen, tenemos que empezar a ganar ya la fecha que viene", destacó el DT.

El DT tricolor señaló que en el segundo tiempo el equipo "mejoró con los cambios", pero reconoció: "No nos sentimos cómodos en ningún momento".



"No hay excusas de nada acá, hay resultados. No se encontró y hay que ir a buscarlo en la que viene. Acá el responsable soy yo", finalizó.



El próximo fin de semana, Nacional visitará a Sud América por la tercera jornada del Clausura.