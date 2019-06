Quién es De Ligt, el jugador que Cristiano pidió para la Juventus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fin del partido entre Portugal y Holanda. Cristiano Ronaldo era campeón con su selección por segunda vez, pero luego de festejar se acercó al joven zaguero holandés y le propuso que se le una en la Juventus. Una sorpresa para el joven de 19 años, por el cual los clubes más importantes de Europa pujan para el próximo mercado de pases.



"Ronaldo me pidió que me fuera a la Juventus", le confirmó de Matthijs de Ligt al canal oficial de la UEFA Nations League explicando la situación que se había visto por las cámaras. "Me sorprendió un poco, así que me reí y no le respondí", agregó el zaguero que prefirió no adelantarse a lo que pasará con su futuro en las próximas semanas.

- 💥 ¿Cristiano Ronaldo te invitó a unirte con él en la Juventus?



- De Ligt: 😳 pic.twitter.com/GvBonZOs7r — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 10 de junio de 2019

No es la primera vez que la estrella de Portugal y el joven holandés se ven las caras en la temporada. Es precisamente la tercera, tras las dos ocurridas en la UEFA Champions League. En aquella oportunidad la suerte fue para De Ligt, que con Ajax eliminó a la Juve en los cuartos de final con una victoria 2-1 en Turín, con uno de los goles de zaguero.

Fue el principio del acercamiento entre CR7 y De Ligt, que el pasado domingo se volvieron a ver en la final de la Liga de Naciones de la UEFA. Pero, ¿quién es De Ligt?

Nacido hace casi 20 años (12 de agosto de 1999), Matthijs comenzó a jugar al fútbol de forma organizada desde temprana edad en el club FC Abcoude para trasladarse a las categorías inferiores del Ajax a los nueve años.

Su debut en el primer equipo fue cuando tenía 17 años recién cumplidos, en septiembre de 2016 en el partido por la Copa de Holanda ante el Willem II. El equipo de Ámsterdam goleó 5-0 y ese mismo día hizo su primer gol, siendo el goleador más joven del club desde Clarence Seedorf.

Para esa temporada sería finalmente un fijo del primer equipo, con el cual llegó a la final de la UEFA Europa League que perdió 2-0 con Manchester United. Fue titular con apenas 17 años. Era el inicio de una generación del Ajax que deslumbró la última temporada.

De Ligt iba a ser el pilar para construir ese Ajax. En abril de 2018 fue por primera vez el capitán del equipo y para la temporada 2018-2019 el entrenador Erik ten Hag le confió la responsabilidad de ser el primer capitán del club con apenas 18 años. Era una apuesta a una de sus promesas, pero también al líder que tenía la generación por temple y carácter.

El defensor ya había ganado el premio Marco Van Basten al talento del año del club en 2016 y en 2018 el prestigioso galardón Golden Boy al jugador joven de Europa, siendo el primer zaguero en lograrlo.

Para la temporada 2018-2019, formó una dupla de zaga con Daley Blind, tras el regreso del polivalente jugador al club tras su paso por Manchester United, y fueron una parte sólida del Ajax que se quedó con la Copa de Holanda, la Eredivisie y llegó a las semifinales de la UEFA Champions League, dejando por el camino a Real Madrid y Juventus.

En la actualidad, De Ligt también es un indiscutido en la defensa de la selección de los Países Bajos, formando una dura zaga junto a Virgil van Dijk. Con la mayor debutó en marzo de 2017 en la Eliminatoria al Mundial de Rusia 2018, luego de pasar por casi todas las categorías inferiores (Sub 15, 16, 17 y 19; no llegó a la Sub 20 ni Sub 21).

En el presente mercado de pases es nombrado por distintos portales como candidato a reforzar grandes clubes. Barcelona, Juventus, Liverpoool, PSG o Manchester United son los equipos más nombrados. Inicialmente seguir a su amigo Frankie de Jong en la aventura en en Barça parecía un hecho, pero las declaraciones hechas recientemente que cita Mundo Deportivo parece alejarlo de Cataluña: "Debo valorar si es el momento de ir al Barça. Quiero jugar. El dinero no es un problema ni me asusta tener competencia".

Con casi 20 años, Matthijs de Ligt será sin dudas uno de los nombres más mencionados de las próximas semanas y, por qué no, uno de los jóvenes que podrían destacar en los próximos años.