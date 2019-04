Ligas europeas piden proteger los torneos locales y frenar desigualdad en copas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación Europea de Ligas Profesionales (EPFL) señaló hoy en Lisboa que "salvaguardará y protegerá", si fuera necesario, los campeonatos domésticos, "los más importantes para los aficionados", y defendió la necesidad de luchar contra la creciente desigualdad en el fútbol europeo.

Así lo manifestó el presidente de esta organización, Lars-Christer Olsson, que encabezó hoy en Lisboa una reunión de los miembros de la EPFL para analizar el futuro de las ligas domésticas europeas.



Olsson anunció que el próximo 8 de mayo se reunirán con la UEFA en la localidad suiza de Nyon para debatir sobre el tema, en un encuentro similar al que el máximo organismo del fútbol europeo mantuvo con la Asamblea de Clubes Europeos (ECA), que la semana pasada presentó el proyecto de la nueva Champions a partir de 2024.



En declaraciones a los medios tras la reunión, en el Estadio Da Luz lisboeta, Olsson destacó la importancia de que la UEFA escuche el punto de vista de los clubes que no disputan las competiciones continentales, "ya que son la mayoría", y subrayó que "todas las ligas están unidas" en los planteamientos sobre cómo debe desarrollarse el fútbol europeo en el futuro.



Preguntado sobre la nueva Champions, indicó que la EPFL no quiere responder a los modelos de otros, sino desarrollar el suyo propio, por lo cual los clubes de la Asociación han sido invitados a un encuentro en Madrid, los próximos 6 y 7 de mayo, justo antes de la reunión con la UEFA, la cual debe ser "la primera de muchas".



"Es muy difícil tener una opinión sobre lo que todavía no está definido", señaló Olsson, que añadió que ellos no están tan interesados en la discusión sobre formatos como en sentar unas bases sobre las cuales todas las partes afectadas (UEFA, clubes y ligas domésticas) estén de acuerdo.



El secretario general de la Asociación de Ligas, Georg Pangl, comentó que la mayoría de los 900 clubes que representan están preocupados por la creciente desigualdad que este deporte ha sufrido en los últimos años, por lo que, según él, hay que trabajar en "otro modelo de distribución de ingresos".



En este sentido, Pangl puso como ejemplo que en cuestiones de marketing "los 12 clubes tops se reparten el 39 % de la tarta" o que en lo que se refiere a los derechos de retransmisión y a las nuevas tecnologías los 15 más importantes ganan tres veces más que el resto.



Pos su parte, el presidente de la liga portuguesa, Pedro Proença, señaló que los planes de la ECA pueden tener un impacto negativo en las ligas medias como la lusa, ya que acrecentará la diferencia entre los clubes más y menos poderosos.