La Liga Universitaria habilitó prácticas en grupo respetando el protocolo

En la tarde de este lunes, la Liga Universitaria de Deportes anunció en un comunicado que tiene el ok para empezar con la fase uno de su protocolo, es decir, para comenzar con los entrenamientos de forma grupal.

"Ya hace 2 semanas entregamos a la Secretaría Nacional del Deporte (SND) el Protocolo Sanitario para el inicio de las actividades deportivas del 2020. Esta a su vez lo elevó al MSP, quien será el encargado de su aprobación.



De acuerdo a las indicaciones de la SND estamos en condiciones de dar comienzo a la FASE 1 de lo que se ha dado en llamar la “desescalada” que tiene como conceptos fundamentales:



1- comenzar con los entrenamientos colectivos pero con el distanciamiento físico de al menos 2 mts. entre los jugadores/as



2- en espacios abiertos



3- sin uso de vestuarios ni gimnasios



4- sin compartir líquidos de hidratación ni mate



5- con los cuidados en los traslados: siempre con tapabocas, no más de 3-4 en un auto y cuando se requiere transporte público con distanciamiento adecuado



6- en caso de usar pelotas o bochas (hockey), que el útil no signifique acercamiento entre los jugadores/as y al final del entrenamiento deben ser lavadas (agua y jabón o desinfectantes).



7- tener en cuenta que hace 3 meses que no entrenan juntos/as y que quizá no todos/as han hecho un entrenamiento individual de mantenimiento, por lo que es importante ser gradual en el retorno a la actividad física para evitar lesiones deportivas



8- los saludos deben hacerse verbales o con los codos o antebrazos



9- es muy importante que quien presente signos de enfermedad respiratoria (tos, resfrío, fiebre, dolores articulares, decaimiento), no se presente a entrenar (evitar riesgo de agravamiento personal y/o de contagio) y consulte con su referente médico", es lo que establece el comunicado.

La Liga Universitaria piensa empezar sus torneos de fútbol el domingo 19 de julio o el domingo 26, si todo sigue bajo los parámetros normales con la pandemia. El campeonato se disputará de manera diferente; se manejan alternativas de bajar la cantidad de partidos de 22 a 18 o 15, pero en cualquier caso deberá ser aprobado por las instituciones.