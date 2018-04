Lifting aurinegro: Ramos cambia más de medio equipo

El gran objetivo de Peñarol es el partido del miércoles contra Atlético Tucumán por la Copa Libertadores. Ni el propio Leonardo Ramos esquivó el tema. “El club hace mucho tiempo que no pasa a octavos de final, para nosotros es muy importante y creo que para esta situación puntual tenemos que ser inteligentes y cuidar a los jugadores”, dijo el entrenador y por eso cambiará a más de medio equipo para enfrentar hoy a Progreso. Irá incluso contra sus principios, pues siempre manifestó que es de la idea de tocar lo menos posible la formación. Hoy meterá siete cambios: Mathías Corujo, Luis Maldonado, Giovanni González, Marcel Novick, Franco Martínez, Fidel Martínez y Cristian Palacios, habituales alternativas, irán desde el vamos.



La victoria de Nacional de ayer ante Atenas de San Carlos obliga al aurinegro a ganar esta tarde, sino el título del Apertura ya quedará en manos del tradicional rival. Además, la última fecha del calendario puede traer sorpresas cuando Peñarol reciba a Defensor Sporting y Nacional visite a Danubio.



Para que la definición se mantenga abierta, hoy debe llevarse los tres puntos del Nasazzi ante una de las gratas revelaciones de este Apertura. El “Gaucho”, uno de los equipos ascendidos en este 2018, se encuentra en mitad de tabla, pero lo cierto es que le complicó la vida a los cuadro de arriba: le ganó a Nacional y empató con Danubio, Defensor y Liverpool. El gran pecado del “Gaucho” estuvo en dejar puntos ante los equipos de mitad de tabla hacia abajo como Fénix, Cerro, Wanderers y Boston River, por ejemplo. De hecho, estos malos resultados hacen que el equipo de Marcelo Méndez lleve un mes sin conocer la victoria. La última alegría fue el pasado 25 de marzo cuando superó por 3-0 a Racing.



Mientras el partido ante Tucumán es tema principal de conversación en Los Aromos, el choque de esta tarde contra Progreso mantiene su protagonismo pese a todas las modificaciones en el 11 inicial. La obligación es la misma: ganar para seguir peleando el Apertura... y para no perder pisada en la Anual.

Las claves:

Ausencias I: Progreso no tiene a Leandro Onetto y Yoel Burgueño. Ambos se rompieron los cruzados en este Apertura. Alex Silva y Rodrigo Viega no pueden jugar porque están a préstamo de Peñarol.



Ausencias II: Ramón Arias, Guillermo Varela, Guzmán Pereira, Fabián Estoyanoff y Maximiliano Rodríguez descansarán pensando en la Copa Libertadores. Ni siquiera irán al banco para el partido de esta tarde.

La ficha:

Progreso vs. Peñarol



TV: VTV.



Estadio: Nasazzi.



Hora: 15.30.



Árbitro: Jonathan Fuentes. Asistentes: Carlos Barreiro y César Sebastiani. Cuarto árbitro: Antonio García.



Progreso: C. Techera; D. Asconeguy, G. Castillo, S. Maukula, M. Loffreda; , F Millacet, J. Gottesman, N. Freitas, I. Lemmo; G. Colman y A. Rosso. DT: M. Méndez.



Peñarol: K. Dawson; M. Corujo, F. Formiliano, L. Maldonado, L. Hernández; G. González, M. Novick, Franco Martínez, A. Canobbio; C. Palacios y F. Martínez. DT: L. Ramos.

La última vez fue en 2013:

El último antecedente entre estos dos equipos data del 11 de mayo de 2013. En esa oportunidad, en el Estadio Centenario, Peñarol venció a Progreso por 1-0. El tanto, a nueve minutos del final, lo convirtió Juan Manuel Olivera.