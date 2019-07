Los líderes sin brazalete que tiene Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aunque Diego Godín tiene 33 años y perfectamente puede ser el capitán de la selección de Uruguay en los próximos torneos que tendrá la Celeste (más ahora que firmó un contrato a dos años con el Inter de Milan, lo que le garantiza seguir jugando en la elite del fútbol), mucho se ha hablado en los últimos meses sobre quién será su sucesor portando la cinta, algo similar a lo ocurrido con Diego Lugano y el “Faraón” años atrás.

Oscar Tabárez fue consultado sobre este tema previo al partido con Perú, en el que Uruguay quedó eliminado de la Copa América, y la pregunta sirvió para una respuesta que fue más allá de quién portará la cinta en la era post Godín, ayudó para realizar una reflexión sobre el liderazgo y los distintos estilos de líder que tiene un grupo de jugadores.

“En el plantel del 2010, Lugano era un líder, Godín asomaba como otro líder, Scotti era líder, Eguren era líder, Forlán, que tenía una manera de ser muy especial, asumió el liderazgo futbolístico del equipo en la Eliminatoria previo al Mundial de 2010 y en Sudáfrica lo demostró con creces siendo elegido el mejor jugador del Mundial. Esos son liderazgos en el fútbol. Hay líderes futbolísticos, hay líderes sociales y está el capitán”, subrayó el maestro.

Y continuó: “Cuando se dice que los líderes tienen que formar líderes no es que se pongan como profesor de un compañero para que después sea capitán. Es como en la cancha, donde los futbolistas, para resolver situaciones, tienen que tomar decisiones. Eso se aprende, eso se transmite y el ser consciente de ese aspecto es estar en situación de liderazgo: ‘lideró esta jugada porque tuvo la iniciativa y tomó la decisión y el riesgo de equivocarse’, pero el desafío es cumplir con el objetivo de la jugada. A eso se refiere el hecho de formar líderes”.

Por sus características adentro y afuera del campo de juego, José María Giménez es a quien se ha señalado por el ambiente futbolístico como el posible sucesor de Godín. De hecho, hasta Lugano y el actual capitán le han levantado el pulgar a Josema.

El zaguero del Atlético de Madrid cumple con todos los requisitos a los que el maestro hizo referencia: es un líder futbolístico (fue de los jugadores de Uruguay más destacados de la Copa América), habla con los más jóvenes, tiene voz de mando en la cancha y es carismático. Por si fuera poco, tiene 24 años, pero se puede considerar uno de los experimentados de la Celeste, porque debutó con 18 en una Eliminatoria contra Colombia y ese día jugó muy bien. No le pesó su juventud.

“Usted nombró a Josema, pero yo creo que en este plantel hay otros jóvenes que en algún momento pueden ser líderes. Hay muchos futbolistas en la selección que han sido capitanes de selecciones juveniles. Eso se va dando naturalmente. Sí creo que la función de capitán tiene que (es una opinión, porque sé que hay otras y las respeto) durar mucho tiempo, porque se va acumulando experiencia y el grupo se beneficia de ese tipo de liderazgos”, explicó Tabárez.

Oscar Tabárez

“Hay otros líderes que no son tan conocidos, pero son importantes para el funcionamiento. Como el líder en silencio, que no habla mucho, pero cuando ve que hay un compañero en problemas es el primero que le va a hablar. (Andrés) Scotti era así, y el ‘Mono’ Pereira también era así, más allá de que ustedes saben que para sacarle una palabra públicamente había que hacer un trámite”, especificó.

El seleccionador de Uruguay también remarcó la importancia de todos los componentes del plantel y el significado que tiene saber escuchar: “Casi todos son importantes en un equipo. Hay algunos que por manera de ser son más tímidos, no hablan, pero no quiere decir que no aporten al grupo. Cuando se es muy joven hay que saber más oír que hablar, saber escuchar. El que es inteligente e incorpora cosas, a medida que va madurando va formando también su imagen, que después se la va a transmitir a los más jóvenes”.

Tabárez remarcó que “contra Chile (después también ante Perú) jugó un mediocampo en la zona central con un jugador de 21 años y otro de 22 (Federico Valverde y Rodrigo Bentancur), que son parecidos, de perfil bajo, pero están incorporando un montón de cosas del grupo, de los compañeros, de todo, y posiblemente -capaz que yo no lo voy a ver- dentro de seis o siete años, sean ellos los que reciban a otros compañeros jóvenes que van a tener que escuchar y aprender y así se camina”.

El técnico uruguayo es admirado por todos en el continente. De hecho, en cada una de las conferencias de prensa que brindó, era común escuchar a colegas extranjeros alabarlo primero y después preguntarle. Y pasó con comunicadores de todas las nacionalidades. Escuchar el “¡qué placer hablar con usted, maestro!” o realizarle una pregunta por afuera del partido en cuestión, para darle espacio a reflexionar, también se volvió moneda corriente en Brasil. Tanto es así que ninguna de las apariciones del maestro en público bajó de los 30 minutos de diálogo.

“A veces tenemos estereotipos de cómo son los equipos, de cómo tiene que ser un capitán, pero no existe una estructura solo con un capitán, existen grupos y en los grupos algunos desempeñan determinados roles que no son definitivos, que evolucionan. Depende mucho del carácter de la persona, de cómo debe ser, hay que transmitir cosas con palabras; al que no le gusta hablar tiene un problema, pero de todas maneras, si hay un crecimiento hay que tratar de que los beneficios del liderazgo lo incorporen los que están en edad de escuchar más que de hablar”, concluyó Tabárez.