El líder que nunca apareció

Cristian Rodríguez es sin lugar a dudas el líder futbolístico que tiene el equipo. No solo es el capitán, sino que además suele ser quien marca el ritmo del partido, el que empuja, el que grita para pedirle algo más a los compañeros.



Su escudero en este rubro es Walter Gargano, quien cuando falta claridad va al piso, rompe juego, se tira al ataque y mete alguna jugada de esas que levanta a la tribuna y el estallido de ésta envía energía a la cancha.

A 79 días de Rusia esta es la agenda de la Celeste By Edward Piñón A 79 días de Rusia esta es la agenda de la Celeste MIRA TAMBIÉN A 79 días de Rusia esta es la agenda de La Celeste

Ninguno de los dos estuvo ayer. Tampoco había estado frente a Atenas. Alguien debía tomar ese puesto de líder, pero quedó vacante. Por nombre, experiencia, trayectoria y hasta posición en la cancha debió haber sido Maximiliano Rodríguez, pero no lo fue. Peñarol lo necesitaba como líder en estos dos partidos que pasaron y no lo tuvo. Intentó serlo, pero no cuajó.



Incluso pareció ser el que más sintió la ausencia del “Cebolla” y el “Mota”, porque su nivel futbolístico decayó, principalmente anoche.



Fueron mucho más inspiradores (aunque no líderes) Fabricio Formiliano (autor de dos goles en los últimos tres partidos) y Agustín Canobbio, por más que anoche el volante por afuera no tuvo su mejor noche.



A Peñarol le faltó un líder en la cancha y eso le costó dos unidades y quizá la punta.