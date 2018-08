Las diferencias políticas que persisten hoy entre los clubes del fútbol uruguayo hacen prever que la designación de un nuevo presidente de la AUF terminará siendo un largo peregrinar sino se consigue unir a todas las corrientes con un líder diferente.



Además de tratar de encontrar un conductor del fútbol con aptitudes de liderazgo, íntegro, honesto y honrado, que aseguren la máxima transparencia en el manejo de todos los temas, hay instituciones que ya consideran que salir de los actuales nombres es lo único que podría llegar a permitir que la designación del nuevo titular de la AUF sea más rápida de lo que hoy se presagia va a acontecer.

Para empezar, nadie pone en tela de juicio un aspecto fundamental: ningún presidente de la AUF podrá ser una persona que no haya logrado aprobar el “Test de Idoneidad” de la Comisión de Gobernanza de la Conmebol. Esto significa que el próximo martes 21 del corriente ni Arturo Del Campo ni Eduardo Abulafia, hoy candidatos, ni Ignacio Alonso -el nombre que se sumó a la lista- podrán acceder al sillón presidencial si no llega la comunicación de la Conmebol de que superaron dicho examen.



Y este no es el último escollo. Un repaso rápido a las opiniones de varias instituciones dejan al descubierto que ni Abulafia cuenta hoy con los votos que estuvieron a escasos minutos de convertirlo en presidente de la AUF ni Del Campo conseguirá superar la línea de los cuatro votos que todavía lo mantienen en carrera.

Además de que ninguno de los dos llegaría a los doce votos que se precisan para convertirse en presidente de la AUF, lo que también está claro es que tampoco habrá traspaso de adhesiones.



Si bien este panorama podría ser alentador para Ignacio Alonso, hay clubes que en el pasado se volcaban para el lado de Wilmar Valdez que hoy no tienen muy claro si Alonso será capaz de enfrentar las duras disputas que vendrán con el Estado, los jugadores y los jueces.



En consecuencia, esto es lo que podría hacer crecer la chance de búsqueda de otro nombre más. Y no se trata de Fernando Nopitsch, nombre que ya había aparecido en escena, sino de alguien diferente. No es sencillo. Pero la búsqueda parece que comenzó.