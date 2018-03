De la licencia a estar full time

Peñarol pasará de estar 14 días sin actividad oficial a jugar seis partidos en los próximos 18 días. La fecha libre ante El Tanque Sisley puso un impasse en la campaña aurinegra justo antes de empezar a encarar la doble actividad.



Después del triunfo ante Liverpool el pasado 24 de febrero, el equipo de Leonardo Ramos se encerró en la tranquilidad de Los Aromos. Con la vuelta de Cristian Rodríguez y la suspensión de Lucas Hernández, el entrenador cuenta con dos semanas para preparar el 10 que saldrá ahora a defender la punta del Torneo Apertura y que buscará también iniciar con buen pie en la Copa Libertadores.



A partir de este momento, el calendario marca lo siguiente. El próximo sábado 10, a las 16.30 horas, deberá enfrentar a Boston River en el Campeón del Siglo por la sexta fecha del torneo local. El club tenía la intención de adelantar el partido inicialmente marcado para el domingo y, ante la aceptación de Boston River, la Mesa Ejecutiva fijó el sábado.



El martes 13 a la tarde, emprenderá la travesía internacional. Hará escala en Santiago de Chile para luego llegar a Santa Cruz de la Sierra a las 2:40 horas del miércoles. Recién el jueves 15 a la mañana subirá a los 3650 metros sobre el nivel del mar de La Paz para enfrentar a The Strongest. Una vez finalizado el partido ante el “Tigre”, el plantel volverá a Santa Cruz para emprender la vuelta a la capital de Uruguay.



Con dos días en el país, el equipo deberá ir al Tróccoli para enfrentar a Cerro (18 de marzo). Ese será el último partido en el que el entrenador podrá contar con Guillermo Varela y Cristian Rodríguez. Si bien el maestro Tabárez aún no lo hizo oficial, es una fija que ambos jugadores serán convocados para disputar la China Cup.



Al décimo día en esta seguidilla, sin los Celestes, el aurinegro deberá jugar como visitante ante Atenas de San Carlos. Tres días más tarde, el 24, llegará el turno de recibir a Danubio, actualmente el otro líder del Apertura en un partido que puede terminar siendo crucial al cierre del campeonato.



Finalmente, para cerrar el mes, Peñarol deberá jugar como visitante contra Torque para terminar esta seguidilla de partidos en prácticamente la misma cantidad de días que ahora estuvo parado. Varela y el “Cebolla” ya estarán en Uruguay para esa fecha, pero habrá que ver en qué condiciones llegan. A partir de ahora, todo será así: palo y palo. Con fútbol entre semana entre la recta final del Apertura y la fase de grupos del certamen de clubes más importante de América.



Peñarol pasará de la licencia a estar full time. Boston River, The Strongest, Cerro, Atenas, Danubio y Torque, los escollos que aparecen marcados en el calendario en lo que queda del mes. Será una prueba de fuego para el plantel.



Debutará Rojo ¿Y Maldonado?

Dawson, Varela, Formiliano, Arias, Rojo, Canobbio, Gargano, Cristian Rodríguez, Estoyanoff, “Maxi” Rodríguez y Fidel Martínez, serán los 11 para enfrentar a Boston River. Rojo hará su estreno absoluto. Maldonado, que solo jugó 34 minutos en la Supercopa, puede tener su chance en el complemento para ir tomando rodaje antes de viajar a La Paz. El zaguero jugó dos años en Bolivia y adaptado a la altura.