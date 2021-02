Libertadores: arranca esta noche el negriazul copero

Liverpool, el único líder del torneo Clausura, debuta esta noche en la Copa Libertadores frente a Universidad Católica de Ecuador.

Los negriazules llegaron al partido que se jugará en el Parque Viera tras haber elegido ser Uruguay 4 en la primera foto que se tomó de la tabla.

Los dirigidos por Marcelo Méndez han mostrado un buen rendimiento a lo largo del torneo y prepararon el debut en la copa con goleada frente a

Justamente, en ese juego, Juan Ignacio Ramírez llegó a 70 goles y alcanzó al goleador histórico de la institución, Carlos Roberto Chávez. Por lo que el “Colo” también llega en inmejorable momento a jugar un torneo que siempre había querido disputar.

Los negriazules entrenaron ayer por la tarde, y Méndez trasladó a la cancha lo que había planificado para el partido frente a Universidad Católica.

Los ecuatorianos no pudieron debutar en la LigaPro de su país por un problema administrativo de su rival, Olmedo, que no se presentó. Por lo tanto, llegan al encuentro de esta noche sin competencia oficial previa. Contrariamente, a lo que suele pasar con los equipos uruguayos, esta vez, es Liverpool el que llega con ritmo de competencia, el que le ha dado jugar dos partidos por semana en el torneo Clausura que lidera.

La falta de competencia del conjunto ecuatoriano hizo que Marcelo Méndez tuviera que basarse en videos anteriores para estudiar a su rival. De todas maneras, el técnico de los negriazules conoce muy bien a su colega de Universidad Católica, el colombiano Santiago Escobar, dado que fue su entrenador en Junior de Barranquilla.

“Universidad Católica es un equipo interesante, que intenta siempre ser protagonista y que tiene jugadores importantes”, dijo Méndez. Entre ellos se encuentra el uruguayo Guillermo de los Santos. El defensa, ex Cerro, Nacional y Defensor Sporting, es pieza clave en el equipo de Escobar.

Los ecuatorianos llegaron a Montevideo el domingo y ayer entrenaron en el complejo de Danubio en la ruta 101.

“Tenemos como rival a Liverpool, que está por encima de Peñarol y de Nacional en el torneo, juega muy bien al fútbol, no será fácil, pero se lo pondremos también difícil a ellos”, afirmó por su parte el técnico Escobar.

Ni Liverpool ni Universidad Católica suelen participar en la Copa Libertadores. Para los negriazules será su segunda participación, luego de una primera fase que jugó en 2011; mientras que para los ecuatorianos será su tercera participación, luego de las ediciones de 1974 y 1980.

Parque Viera

Los detalles del partido

Copa: Libertadores, primera fase

Estadio: Parque Viera

Hora: 21:30 ESPN

Liverpool: C. Lentinelly; F. Pereira, G. Pérez, C. Almeida, C. Cándido; M. Fernández, H. Figueredo, F. Díaz, A. Medina; J. I. Ramírez y A. Ocampo. DT: Marcelo Méndez.



U. Católica: H. Galíndez, A. López, G. de los Santos, Y. Mosquera, J. Mina. A. Oña, F. Martínez, J. Carabalí, L. Alzugaray; J. Tévez y W. Chalá. DT: Santiago Escobar.



Árbitro: Nicolás Lamolina (Argentina).