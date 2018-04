Con Libertad, no ofendo ni temo

Peñarol todavía depende de sí mismo. Sabe que si gana los dos partidos que tiene como local, pondrá un pie y medio en los octavos de final. Si la semana que viene suma en Tucumán, mucho mejor. La brecha se acortó y hoy el margen de error es prácticamente mínimo. Por eso, el aurinegro está obligado a vencer a Libertad esta noche para comenzar a encaminar su clasificación. Se vino con las manos vacías de La Paz y Asunción y eso, de cierta forma, le está pasando factura.



Tras el cachetazo sufrido la semana pasada contra el equipo paraguayo, donde Peñarol tuvo todo para ganarlo y se lo dieron vuelta en el final del partido, y tras el empate clásico que lo privó de llegar a la punta del torneo local, el equipo se juega una verdadera final. Si empata hoy, se complica. Si pierde, comenzará a depender no solo de sus resultados si no también de la calculadora.



Enfrente tendrá al “Gumarelo”, un equipo que si bien ganó todos los puntos del Grupo C, viene atravesando un momento bastante particular en el torneo doméstico.



El último fin de semana derrotó a Guaraní por 2-0, pero no viene bien en el campeonato paraguayo. Realizó una campaña muy irregular (está cuarto a 12 puntos del líder Olimpia). De hecho, antes del partido ante Peñarol en el Estadio Dr. Nicolás Leoz, se hablaba que un mal resultado podía dejar sin trabajo al entrenador Aldo Bobadilla.



No es un cuco. Es un equipo de respetar. Tiene jugadores de trayectoria (como Santiago Salcedo y “Tacuara” Cardozo), pero aún no encontró el sello que tuvo este club en otros años y que lo llevó a meterse en la pelea de estas competiciones. “Lo ideal sería sumar en Uruguay para clasificar. Mientras más rápido se consiga, mejor para nosotros. El grupo está tranquilo y fuerte, hay un convencimiento de lo que queremos”, anticipó Salcedo. Sin la presión de ir en busca del triunfo, este Libertad promete tener menos fricción y más salida de mitad de cancha hacia adelante. Por eso, el ingreso de Bareiro, a quien en Peñarol esperaban desde el inicio en Asunción y recién entró en el complemento tras el 0-1.



Será otro tipo de partido. No alcanzará solo con hacerse fuerte en el medio. También habrá que jugar y buscar conexiones para poder pisar el área rival.

Las claves:

Velocidad: En el partido de Asunción, Peñarol evidenció un gran problema de Libertad: la lentitud en sus defensores. Por ese necesita que los laterales y Estoyanoff y Canobbio le vuelvan a dar al equipo esa explosión de mitad de cancha hacia adelante.



Atención: Lo adelantó el entrenador e incluso así, por esa vía, el aurinegro terminó perdiendo el partido. El gran fuerte de los paraguayos es el juego aéreo y Peñarol no se puede volver a dar el lujo de cometer nuevamente infracciones cerca de su arco.



Recambio: Si bien Ramos no lo confirmó, todo indica que el “Toro” Fernández irá nuevamente desde el vamos. Cristian Palacios y Fidel Martínez esperarán en el banco. Pueden ser importantes si Libertad deja los mismos espacios que en el choque de ida.

Con Lucas, un año después:

Exactamente un año después de los incidentes con Palmeiras, Lucas Hernández volverá a defender a Peñarol internacionalmente. Por la pelea contra el conjunto brasileño en la pasada Copa Libertadores, el lateral izquierdo recibió cinco partidos de suspensión. Cumplió dos en la edición de 2017 (ante Atlético Tucumán en Argentina y Jorge Wilstermann en Uruguay) y tres en esta (The Strongest en Bolivia, Atlético Tucumán en Uruguay y Libertad en Paraguay). Este año, durante su sanción, su lugar fue ocupado por Rodrigo Rojo, quien justamente está suspendido para el choque de esta noche. El que, al igual que Lucas, volvió a jugar internacionalmente fue Nahitan Nández. El volante, que también estuvo en los incidentes del año pasado, cumplió su pena y anoche defendió a Boca Juniors. Lo curioso del tema es que justamente volvió en un partido contra... ¡Palmeiras!