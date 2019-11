Levante sorprendió al Barcelona y puede sacudir LaLiga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Levante sacudió LaLiga de España tras vencer al Barcelona 3-1 y ahora el equipo azulgrana podría perder la cima de las posiciones o quedar acompañado en lo más alto del certamen.

Con un gol de Lionel Messi de penal a los 38 minutos de la primera parte, el equipo de Ernesto Valverde se puso en ventaja traduciendo en el marcador el dominio que ejercía en el terreno de juego donde tenía en cancha todo su poderío incluyendo además al francés Antoine Griezmann y al uruguayo Luis Suárez que salió lesionado y encendió las alarmas.

Pero todo empezó a cambiar en el complemento. Levante reaccionó y se convenció de que podía, ya que la última zona del conjunto catalán no daba muchas seguridades.

Fue así que a los José Campana con asistencia de José Luis Morales puso el empate y dos minutos después, Levante lo dio vuelta con un tanto de Borja Mayoral.

Barcelona no tuvo reacción alguna. El equipo de Valverde quedé knock out y como por si eso fuera poco, a los 68’, Nemanja Radoja puso el 3-1 para Levante que en siete minutos no solo dio vuelta el marcador sino que también convirtió tres goles ante un desconocido conjunto catalán.

Levante manejó el resto del partido y hasta tuvo chances como para darle un golpe más grande a un irresoluto Barcelona que no se encontró con su juego, sobre todo en el segundo tiempo y luego de estar en ventaja en el marcador.

El 3-1 fue el resultado definitivo para un Levante que tuvo a los 87' el ingreso del uruguayo Erick Cabaco y que sumó su quinta victoria y que se ubica octavo, mientras que Barcelona cayó por tercera vez en esta edición de LaLiga y si esta tarde Real Madrid vence al Betis, dejará de ser el líder absoluto.

Otro que puede pasar la línea del equipo catalán es el Atlético de Madrid, que en esta jornada será visitante frente al Sevilla en uno de los partidos que más promete de LaLiga.