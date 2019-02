Triunfo polémico de Real Madrid gracias a dos penales de VAR

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Dos penales que necesitaron del VAR y fueron transformados por Benzema y Bale dieron la victoria 2-1 al Real Madrid en el Ciutat de Valencia frente a Levante.

El Real Madrid (Federico Valverde jugó los últimos 21 minutos al ingresar por Toni Kroos) sumó tres puntos balsámicos de cara a una semana intensa y el Levante (Erick Cabaco jugó los 90') se llevó un castigo excesivo en un choque en el que mostró argumentos suficientes como para no perder.

La primera mitad del encuentro fue vibrante, con dos palos en la meta de Courtois tras sendos remates de Roger, un penal pedido por la afición local, el señalado tras consulta con el VAR por mano de Bardhi que supuso el 0-1, y varias acciones explosivas de Vinicius.

En una de las acciones del local, una buena penetración por la izquierda del equipo local acabó con un buen centro de Morales que Roger envió lejos del alcance de Courtois para establecer el empate a uno.

El gol cambió el partido. El Real Madrid se hizo con el balón, pero no parecía estar cómodo con la obligación la iniciativa a la que el Levante le forzaba y, además, corría el riesgo de desguarnecer su parcela. No faltaba la emoción y en el minuto 77 hubo otro penal con VAR por un dudoso puntapié de Dwanema a Casemiro, que tras la revisión fue transformado por Bale, quien no quiso celebrarlo e incluso rehusó el abrazo de algún compañero.

Levante trató de buscar el empate, pero Real Madrid supo jugar mejor que los locales en el tramo final del choque y se llevó la victoria.