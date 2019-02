La lesión de Messi: lo que especulan en Barcelona ante el inminente clásico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La mano en el muslo derecho encendió temores en el Camp Nou que todavía no se disiparon. Ocurrió en el minuto 25 del segundo tiempo, apenas después de que el protagonista de la escena hubiera marcado el gol más lindo de la noche: Lionel Messi era quien estaba tendido en el piso, con los médicos alrededor, después de haber recibido un rodillazo involuntario de Leto.

Su zurda acababa de marcar un golazo ante Valencia, el que estampó el definitivo 2-2 del líder de la liga de España (él también había señalado el primero, de penal, después de que Barcelona arrancara perdiendo por dos goles), hasta que una molestia lo hizo dudar. Después se paró, regresó a la cancha y completó el partido, aunque la duda quedó flotando: ¿estará el capitán el miércoles sobre ese mismo césped para jugar ante Real Madrid la semifinal de ida de la Copa del Rey?



"Esperamos que se pueda recuperar", Valverde se refirió al golpe que sufrió Messi contra Valencia y afirmó que deben esperar los resultados para conocer el grado de la lesión. pic.twitter.com/6zzGd92zuM — SportsCenter (@SC_ESPN) 3 de febrero de 2019

"Él está bien. Vamos a ver, tenemos que esperar a que le realicen las pruebas", dijo Valverde, el entrenador del equipo. "Esperamos que se pueda recuperar igual que los demás". Este domingo, los servicios médicos del club eran levemente optimistas, según informa la prensa catalana. "Transcurridas ya unas horas tras el partido, lo cierto es que las sensaciones son positivas, pero hay que ser cauto. El jugador habría asegurado a los servicios médicos del club que el dolor ha ido remitiendo y, lo más importante, no ha ido a más", publicó el diario Sport.



La agenda de Barcelona

- vs. Real Madrid (miércoles 6, de local, Copa del Rey)

- vs. Athletic de Bilbao (domingo 10. de visitante, LaLiga)

- vs. Valladolid (sábado 16, de local, liga)

- vs Lyon (martes 19, de visitante, ida de octavos de la Champions)

- vs. Sevilla (domingo 24, de visitante, LaLiga)

- vs. Real Madrid (miércoles 27, de visitante, revancha de semifinales de Copa del Rey)

- vs. Real Madrid (domingo 2 de marzo, de visitante, LaLiga)

De todas maneras, la prueba que arrojará un diagnótico más claro llegará este lunes, cuando el jugador sea examinado de manera más concreta con una ecografía en la Ciudad Deportiva del club. "La ecografía dictaminará si debe reposar y, sobre todo, el origen de la contractura. El futbolista de Rosario recibirá tratamiento 'in situ' y será observado también de pubis y lumbares para descartar cualquier opción", agrega el mismo diario. En ese contexto, suena improbable que el mismo día se entrene, ya que en estos casos se elige ir de a poco para evitar esfuerzos. Incluso, salvo que se dé una evolución favorable muy marcada, resultará difícil que Valverde lo confirme entre los titulares antes de la noche del miércoles, momento del partido.

Otra posibilidad es que Messi descanse, teniendo en cuenta el mes intenso que le espera a su equipo. ¿Arriesgarlo ahora y perderlo para los momentos más calientes del mes? No sería una ecuación inteligente si es que el futbolista no está 10 puntos desde el aspecto físico.