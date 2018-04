Les robaron los zapatos de los futbolistas y los balones de la Copa Sudamericana

No tienen descanso. La delincuencia volvió a generarle un perjuicio grande a Boston River, porque le sustrajeron del Complejo de Manga todos los balones que iba utilizar en su cotejo de revancha ante Jaguares por la Copa Sudamericana.



Además de las pelotas de fútbol, los delincuentes también se llevaron todos los zapatos de los futbolistas. Días atrás, Boston River expresaba en su cuenta oficial de Twitter su solidaridad con Sud América, club al que le robaron toda la ropa deportiva y los carnets de las categorías Sub 14 y Sub 15.

La Delincuencia en Manga nos tiene Azotados!!! 😟



Unos delincuentes entraron a la Utilería del Complejo de Manga y se robaron todos los zapatos de los Jugadores y las Pelotas Nike para jugar Copa Sudamericana 😢



Sí tienen noticias nos avisan 🙏 pic.twitter.com/WPVP5XNP6X — BOSTON RIVER (@bostonriver) 3 de abril de 2018