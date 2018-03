Se les pasó el tren a Rusia

La convocatoria de Lucas Torreira a la China Cup acaparó todos los focos en la lista de 23 elegidos por el maestro Óscar Washington Tabárez para participar del cuadrangular entre el 22 y el 26 de este mes. Fue la gran noticia, claro, porque todo el mundo fútbol estaba expectante de qué ocurriría con el mediocampista de la Sampdoria. Sin embargo, esta citación dejó también otros puntos dignos de analizar.



Por ejemplo, parece haber pasado el último tren rumbo a Rusia para algunos jugadores sobre los que existe también curiosidad por su futuro con La Celeste. Veamos algunos casos:

Álvaro González

El "Tata" llegó a Nacional con la esperanzas de conseguir ritmo y estar vigente para el Mundial. Sin embargo no solo ha perdido la titularidad en el tricolor, sino que en varios juegos no fue tenido en cuenta. De hecho, no integra la delegación que esta noche afrontará el partido por Copa Libertadores ante Santos. No fue convocado para ir a China y es otro que queda relegado ante el recambio del mediocampo.