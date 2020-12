Leonel Rocco: "Mis equipos tienen identidad y saben a lo que juegan"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El uruguayo Leonel Rocco, entrenador del mexicano San Luis, aseguró este viernes que los equipos que dirige tienen identidad y un estilo futbolístico y su nuevo club no será la excepción.

"Mis equipos tienen identidad, saben a lo que juegan. Me importa un equipo que en la cancha se comporte sólido en defensa. Tenemos muchos focos por lo que pasó en el torneo anterior aquí, por la cantidad de goles en contra, pero lo demás es equilibrio. El fútbol es una tarea colectiva", dijo a Efe.

El San Luis es la filial mexicana del Atlético de Madrid desde 2017, pero la llegada de Rocco al banquillo del equipo no estuvo relacionada con la intervención del preparador físico de los 'Colchoneros', su paisano Óscar Ortega. "No tengo amigos en el cuerpo técnico del Atlético de Madrid, simplemente consultaron con el profesor Ortega —que es uruguayo— y por ende sigue las campañas de los equipos de allá y supo que, con Progreso, el equipo con menos presupuesto del campeonato, llegamos a la Copa Libertadores. Supongo que por eso dio una buena recomendación para venir a San Luis, sólo fue eso", reveló.

Rocco, campeón uruguayo como arquero con Progreso en 1989 y con paso también por Nacional entre otros equipos, inició su carrera como entrenador en 2016 con Plaza Colonia y en 2018 pasó a Progreso, hasta que aceptó firmar con el San Luis de México el 23 de noviembre.

Cumplió una campaña de ensueño en el Clausura 2019 del Campeonato Uruguayo con Progreso al quedar en tercer sitio, a un punto de Peñarol y Nacional, lo que le certificó jugar Copa Libertadores en primera fase. A pesar de eso, no equipara este éxito con el potencial que puede conseguir en San Luis. "No hay comparación entre Progreso y San Luis, aquí la organización es espectacular y Progreso es un equipo humilde. Lo que puede ser similar es el compromiso que hago, por eso acá no vengo con medias tintas, sino a mirar alto, a pensar en objetivos ganadores. Lo que hice en Progreso espero replicarlo en San Luis", concluyo.