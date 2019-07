Leonardo admite que Neymar se puede ir del PSG y que hay negociación con Barcelona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director deportivo del París Saint Germain, Leonardo, admitió en una entrevista concedida al diario Le Parisien, que Neymar puede dejar el club parisino "si hay una oferta que nos convenga a todos" y reconoció, también, que están negociando con Barcelona, pero sin recibir aún una oferta concreta.

Leonardo, que no quiso ofrecer detalles concretos del diálogo sostenido con el jugador, sí confirmó que el futbolista pidió salir: "No puedo contar los detalles de mi conversación con el jugador, pero también hemos hablado con el entorno del futbolista y la posición de todos es clara".

El director deportivo del PSG confirmó con sus respuestas lo que había revelado de forma pública el presidente del Barcelona, Josep Bartomeu, en el sentido de que el Barça se presentó como comprador y el PSG respondió que no era vendedor. Igualmente, instó al club catalán a presentar una oferta convincente: "Lo único que está claro a día de hoy es que Neymar tiene contrato con nosotros tres años y como no hemos recibido ninguna oferta no podemos discutir nada".

Leonardo insistió en que aún no tienen una oferta en firme: "A día de hoy no sabemos si alguien le quiere comprar ni a que precio".

Además de considerar que hay que dar un paso hacia adelante, el brasileño indicó que la operación no la trabajar ninguna cuestión sentimental, haciendo alusión al relaciones complicadas que pudiesen existir entre PSG y Barcelona: "Hay que hablar y negociar. Todo esto no se hace en un día, pero es una cuestión financiera".

Consultado si existía una fecha límite, Leonardo dijo: "Esta es una pregunta importante por cierto. Si esta transferencia se produce o no, cambia mucho. Entonces, un archivo de esta dimensión no es solo una cuestión de sentimientos. Es una cuestión financiera".