“Leo” Ramos se la jugó y ganó

Iban 10 minutos del segundo tiempo. La tónica del partido era prácticamente la misma que la del primer tiempo: con Peñarol teniendo la pelota, sin la profundidad necesaria, y con Liverpool muy atrás, defendiéndose cada vez más. Leonardo Ramos se dio vuelta, se la jugó y los llamó. Sin dudarlo. Ambos salieron corriendo rápidamente hacia el banco de suplentes para ponerse las camisetas y el Campeón del Siglo bancó al DT con un aplauso cerrado.



Entraron Cristian Palacios y Gabriel Fernández y se fueron Fidel Martínez y Guzmán Pereira. El entrenador sumó hombres en ofensiva y dejó la mitad de la cancha para Walter Gargano.



Los dos fueron de inmediato al área rival en busca del tiro libre que Peñarol tenía sobre la Henderson. El “Toro” conectó el centro de Lucas Hernández (perfecto, con la rosca por afuera para que el delantero solo tenga que poner la cabeza) y le sacó una sonrisa al entrenador.



“Fue un partido muy duro ante un equipo que se plantó muy bien en el campo. Nos complicó fundamentalmente con las pelotas largas. Soy resultadista. A mí me gusta ganar. No siempre se puede ganar jugando bien. Al final de este torneo nadie se va a acordar si se jugó bien este partido. Hay veces que tenés que ganar de otra manera. Los equipos que nos enfrentan dan un plus porque saben que juegan ante el mejor equipo del Uruguay”, analizó Ramos tras el triunfo.



“Siempre intentamos mejorar. Si hay algo que tiene este plantel es que no se queda con lo que ya se logró. Estos jugadores siempre van por más”, añadió.



Lo cierto es que hasta el momento los dos venían jugando en cuentagotas. De hecho, solo contando la jornada de ayer tuvieron más minutos que a lo largo de todo el 2018. Fernández solo había jugado 10 minutos contra River y 19 ante Wanderers. Palacios, en tanto, solo 33 minutos frente a Racing.



“Fue muy emocionante el gol. Se dio una situación muy similar a la del clásico (el del verano): entré y pude convertir rápidamente. Me siento muy contento y adaptado al plantel. Estoy muy motivado por estar acá. Me estoy adaptando a los entrenamientos y a lo que me pide ‘Leo’. Se me está dando el gol. Gracias a Dios me están saliendo las cosas”, dijo el “Toro”.



Hoy el 9 es Fidel Martínez, el que vino a ocupar el lugar de Diego Rossi como cuarto volante por afuera. Sin embargo, en el verano aprovechó la oportunidad y se quedó con el puesto. De todos modos, eso no quita que estos rendimientos, tanto del “Toro” como del “Chorri” hagan que el DT, en un futuro, analice poner en cancha la idea que tenía en mente antes del inicio de la actividad. Principalmente porque estos dos futbolistas tienen algo que justamente no es el fuerte del ecuatoriano: el juego aéreo.



Ramos dirigió ayer contra Liverpool su partido número 50 como entrenador de Peñarol, se la jugó con los cambios y ganó.

Mala racha: seis partidos sin anotar

Cristian Palacios fue el último goleador del Campeonato Uruguayo con 29 conquistas (19 con Wanderers y 10 con Peñarol).



Jugó solo la segunda mitad de la temporada con el conjunto aurinegro, pero así y todo le alcanzó para ser una pieza fundamental en el equipo que se terminó quedando con el título de campeón.



Incluso se llegó a hablar que corría con serias chances de quebrar el récord de 36 gritos de Fernando Morena.



Sin embargo, al “Chorri” se le cerró el arco. El 16 de noviembre marcó dos goles ante Danubio en Jardines y a partir de ahí no pudo convertir más. Pasaron Plaza, Cerro, los dos partidos ante Defensor en la temporada pasada y Racing y Liverpool en esta. Seis partidos en los que no pudo volver a festejar. Ayer estuvo cerca, pero falló en la definición. De todos modos, entró bien y le dio otra frescura al ataque.