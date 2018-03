"Leo" Ramos es el campeón del siglo

Pocos imaginaban este presente a mediados de agosto cuando, antes de iniciar el Clausura, Peñarol perdió en una misma semana un amistoso con Nacional (0-1) y otro con Danubio (0-3). Leonardo Ramos quedó en ese momento al borde del abismo, con un pie y medio fuera de Los Aromos.



El diagnóstico que brindó Gonzalo De los Santos fue vital para convencer a esos dirigentes que querían un cambio radical a pocas horas de iniciar la actividad oficial. Sin margen de error, Ramos comenzó a rendir examen fin de semana tras fin de semana. La consigna era una sola: ganar. Ya no había excusas. Llegaron refuerzos de categoría como Guillermo Varela, Walter Gargano, Fabián Estoyanoff, Maximiliano Rodríguez y Lucas Viatri, sumado al regreso de Cristian Palacios tras su préstamo en Wanderers. Solo quedaron tres nombres del equipo base que jugó la primera mitad y que terminó a 10 puntos de Nacional y nueve de Defensor Sporting: Ramón Arias, Lucas Hernández y el “Cebolla” Rodríguez. El resto, se dividieron entre los que se fueron del club y los que se quedaron a pelearla y terminaron siendo alternativas.



La historia es más que conocida: ganó 14 partidos, perdió uno solo, se quedó con el Clausura y llegó a un desempate en la Anual. Ganó también la acumulada y se quedó con el Uruguayo en un solo partido. La senda triunfal siguió este año con la obtención de la Supercopa y el arranque perfecto en este Apertura con seis puntos en seis.



En total, Leonardo Ramos disputó 48 partidos entre Uruguayo, Supercopa y Libertadores. Consiguió 33 triunfos y ocho empates, cosechando un 74,3% de efectividad. Su promedio no solo es mejor que el de los otros entrenadores que fueron campeones (Diego Aguirre, Jorge Da Silva y Pablo Bengoechea), si no que también lo convierte en el mejor de este siglo.

Con la arremetida en el segundo semestre, pasó al “Profesor”:

Antes de la gran campaña que el equipo de Leonardo Ramos realizó en el Torneo Clausura, el mejor promedio de puntos obtenidos en el siglo XXI lo tenía Pablo Bengoechea con el 66,7%. El “Profesor” dirigió dos torneos cortos, de diferentes temporadas, y fue campeón en ambos siendo parte del título del Uruguayo 2015/2016. De cerca, al riverense lo siguen Gregorio Pérez (65,3%) y Mario Saralegui (65,1%), dos que no fueron campeones uruguayos en este siglo (vale recordar que el segundo ganó un Clausura), pero siempre pelearon los torneos. Apenas más abajo, con el 64,2%, está Diego Aguirre. Entre sus tres ciclos, la “Fiera” fue dos veces campeón (2003 y 2009/2010) y finalista de la Libertadores 2011. Otro que se fue sin ser campeón en este siglo a pesar de haber peleado el campeonato hasta el final y tras dejar una buena imagen en la Copa Sudamericana, fue Jorge Fossati. El “Flaco” consiguió el 59,8% de los puntos. Jorge Da Silva, con dos ciclos y dos títulos con el club, acumula un 59,2% de efectividad. Las flojas campañas que hicieron sus equipos a nivel internacional no ayudaron para que sus números estén un poco más arriba.