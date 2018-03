"Leo" tiene el once en la cabeza frente a Danubio

Peñarol tendrá este martes un nuevo desafío por el Campeonato Uruguayo. No solo porque el rival es de temer, como suele serlo Danubio, además será el último partido sin Cristian Rodríguez y sin Guillermo Varela, un hecho que pese a que pudo disimularlo bien hasta el momento, se siente.



Sobre todo se deja ver en mitad de cancha, donde no solo ya había perdido al "Cebolla", ahora también perdió a Gargano. Maximiliano Rodríguez tomó la responsabilidad de retrasarse unos metros y de jugar "a lo Cebolla" y lo cierto es que frente a Atenas no desentonó.



Guzmán Pereira marcó y el argentino distribuyó. Con ese tándem, Ramos intentó ocultar la ausencia de dos piezas vitales en un sector donde Peñarol se había destacado, como lo es el mediocampo. Teniendo la intención de repetir lo mostrado en gran parte del partido ante Atenas, es que el entrenador colocaría el mismo once para enfrentar a Danubio este martes de las 20 horas.



Es así que Peñarol iría de la siguiente manera: Kevin Dawson; Mathías Corujo, Fabricio Formiliano, Ramón Arias, Lucas Hernández; Giovanni González, Guzmán Pereira, Maximiliano Rodríguez, Agustín Canobbio; Fidel Martínez y Gabriel Fernández.