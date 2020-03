Leo Messi retó a Luis Suárez a un challenge viral; ¿lo podrá hacer?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fútbol en la mayor parte del mundo está suspendido, sin actividad en los campeonatos ni entrenamientos por la pandemia del COVID-19. Así los futbolistas se entretienen desde sus casas con diferentes retos que se viralizan por las redes sociales. De esta manera Lionel Messi este jueves compartió su versión del challenge del papel higiénico.

El 10 del Barcelona aceptó la propuesta que le hizo su excompañero Xavi Hernández para dominar un rollo de papel de baño, para luego retar a tres de sus compañeros en el Barça a realizarlo: Jordi Alba, Arturo Vidal y Luis Suárez, además de a Sergio Agüero.

Messi no tuvo problemas en completar el desafío, pero uno de los tres nombres nominados sí puede tenerlo y es el caso del uruguayo. Suárez, que por talento y técnica no debería tener inconvenientes en no dejar caer el papel higiénico, se está recuperando de una lesión que lo tiene afuera de las canchas desde principios de enero. El "Pistolero" dio pasos agigantados, caminando y trotando, pero hasta el momento no se lo vio teniendo la exigencia de tener contacto con la pelota, algo similar que le ocurriría con los movimientos para el desafío. ¿Lo hará?

Foto: @LuisSuarez9 / Instagram

Incluso, pocos minutos después que Leo Messi publicara en sus historias de Instagram el desafío en el que nombra al uruguayo, Suárez subió una foto junto a su esposa Sofía Balbi.

Quien sí se animó a completar el challenge al instante fue el chileno Arturo Vidal, que no tuvo problema en realizarlo y seguir pasando la bola.