Leo tiene sus convocados para ir a Maldonado

Golpe a lo anímico y en lo futbolístico. La lesión de Walter Gargano puede afectar el rendimiento del plantel aurinegro, aunque recambio no le falta a Leonardo Ramos. El entrenador eligió los 18 que viajarán a Maldonado y también a quien sustituirá al "Mota": Franco Martínez.



Luego de las ausencias de Cristian Rodríguez y Guillermo Varela no hay sorpresas en los escogidos por el entrenador mirasol. Entre los 18 se encuentro Agustín Canobbio quien terminó con un golpe en el último partido pero que no lo deja afuera del de mañana a las 19 horas.



Quien también vuelve a estar dentro de los convocados es el "Loly" Rodrigo Piñeiro que tuvo buenos minutos ante Cerro, cuando ingresó en la segunda parte en el Tróccoli.



Por lo tanto, el probable equipo aurinegro será con: Kevin Dawson; Mathías Corujo, Fabricio Formiliano, Ramón Arias, Lucas Hernández; Fidel Martínez, Franco Martínez, Guzmán Pereira, Agustín Canobbio; Maximiliano Rodríguez y Gabriel Fernández.

#Peñarol - Lista de jugadores convocados para el partido frente a Atenas, por la fecha 8 del Torneo Apertura @CampeonatoAUF pic.twitter.com/OAN64h8yxj — Prensa Peñarol (@PrensaCAP) 23 de marzo de 2018