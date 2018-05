Lembo: "Tengo un montón de cosas logradas en el club que respaldan mi trabajo"

Alejandro Lembo dijo que va a abstraerse del clima electoral que se empezará a vivir en Nacional y consideró que como gerente deportivo ha logrado "un montón de cosas" que "respaldan" su trabajo. El exfutbolista remarcó que el trabajo de Alexander Medina al frente del primer equipo es merecedor del reconocimiento porque incluso en el último partido ante Danubio, cuando parecía que se le escapaba el título, "respetó el modelo de juego".



Lembo, que opinó además que el plantel de Nacional está completo, consideró que no será difícil lograr la renovación de Sebastián Fernández, pero dejó en claro que la permanencia de Gino Peruzzi dependerá del diálogo que se produzca entre jugador y Boca Juniors y que la continuidad de Diego Polenta en filas albas pasará por el interés que llegue desde el exterior.



​En diálogo con 100% Deporte (Sport 890), Lembo aceptó que su cargo en el club lo pone en el ojo de la tormenta en los períodos de pases. Aunque consideró que la crítica puede llevarse adelante cuando las cartas fueron expuestas y no antes. "Cuando te critican por resultados es lógico y es entendible que suceda, pero cuando critican por una contratación sin saber lo que va a pasar... Después son pocos los que se acuerdan lo que dijeron".



Justamente, sobre el resultado que terminó obteniéndose con la llegada del centrodelantero argentino Gonzalo Bergessio, el gerente deportivo de los tricolores subrayó: "Siempre se apuesta, acá nunca hay un jugar sobre lo seguro. En el semestre anterior trajimos a Gonzalo Bueno, que había sido la figura del torneo local, y no tuvo un gran semestre. Bergessio vino en otra situación y fue el nueve titular y goleador. El material humano es así. Depende de muchas cosas, del factor anímico, que le salgan bien las cosas desde el comienzo".



Lembo también explicó que muchas veces por la situación económica del club tienen que ver "a jugadores que a veces no juegan mucho. Intentamos recibir toda la información posible antes de contratarlo, y quizás lo de (José) Sand, si hubiésemos tenido la plata, ya hubiese estado en los primeros días del período de pases".



Igual esa operación no concretada ya quedó en el olvido, fundamentalmente porque Bergessio, sobre el cual tenían "mucha confianza", en su primer semestre "dio más de lo esperado".​



Y los elogios para Bergessio continuaron: "Pide para jugar, es muy profesional y lo demuestra en cada entrenamiento. Incluso para los jóvenes es buenísimo que ven a un jugador con el nivel de compromiso que tiene2.



El Nacional de Alexander Medina es muy valorado por el gerente de la institución. En gran parte porque "respetó el modelo de juego. Lo mismo que plasmó el 'Cacique' en Tercera división, más allá de los cambios que hubo en algunos partidos, se respetó. Y eso contra Danubio se mostró, porque perdiendo el partido y el campeonato se siguió busando por abajo, por afuera".



Lembo no escatimó elogios para Guzmán Corujo, zaguero que lo "sorprendió mucho". "Sabíamos sus características y el gran año que había tenido en Tercera. Además, el 'Cacique' tenía mucha confianza en él, pero es justo decir que con Medina creció muchísimo. Dio un salto de calidad impresionante y lo que más sorprende es que sigue creciendo. Cada partido que pasa crece más y se muestra con mayor confianza. Hoy es un zaguero que está jugando como si fuese veterano".

​

Para Lembo lo que sucedió tan rápido con Corujo y Christian Oliva "no es lo más normal, porque los jóvenes siempre tienen un bajón.​ Lo más difícil, por más que es una frase hecha es real, es mantenerse".



En lo que concierne a su trabajo, Lembo aseguró que se siente "respaldado" y resaltó que "la directiva me ha dejado trabajar tranquilo. Tanto para la anterior (dirigencia) como para la actual solamente tengo palabras de agradecimiento".​



El futuro no lo altera para nada. "​Trato de abstraerme de las elecciones. La directiva que asumirá tomará sus decisiones, yo tengo un montón de cosas logradas dentro del club, en algunos casos son cambios internos que no se dan a conocer, y que respaldan mi trabajo. Es claro que cada directiva tomará la decisión que le parezca correcta sobre la gente que le entregue confianza".



El mercado de pases no generaría ningún movimiento de ingresos, salvo que las vacantes no puedan ser cubiertas con los chicos del club. Pero sí podrían salir algunos futbolistas porque Nacional necesita vender. Al respecto, Lembo subrayó: "Creo que el plantel de Nacional está completo. El club precisa vender y hay jugadores que podrían salir, pero por ahora no hay nada".