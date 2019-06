A Lema un semestre lo cotizó en alza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Peñarol, Jorge Barrera, sigue en Europa debido al congreso de Conmebol y FIFA, y además, aprovecha la oportunidad para poder negociar con Benfica la continuidad de Cristian Lema en el aurinegro.



Y la situación no es fácil por más que el futbolista se sintió muy cómodo en este semestre y además expresó su deseo de continuar, aunque no depende solamente de su voluntad.

Lema llegó a Peñarol cedido a préstamo desde el Benfica de Portugal y por seis meses.



El 30 de junio esa sesión llegará a su fin y por ahora no se sabe qué va a pasar con el zaguero argentino de 29 años, que vino al aurinegro en silencio como una apuesta, ya que no tenía continuidad en el equipo luso.



Pero en los 20 partidos en los que vistió la camiseta de Peñarol, el “Caudillo de Alberdi”, tal como lo apodaron tras su pasaje por Belgrano de Córdoba, cumplió con creces y se transformó en una pieza clave en el equipo de Diego López, pues se entendió muy bien con Fabricio Formiliano, el otro zaguero titular del carbonero.



Sin embargo, la negociación que Barrera está llevando a cabo en Europa con Benfica para buscar una salida y que el defensor nacido en Puerto Madryn pueda continuar en Uruguay, se le suma el interés de varios equipos argentinos.



Es que en las últimas horas algunas instituciones de la vecina orilla mostraron su interés por contar con el zaguero.



Una de ellas es Colón de Santa Fe, aunque reconocieron que solamente podría llegar al club mediante un préstamo. En la misma situación está Gimnasia y Esgrima La Plata, pero el otro interesado en Newell’s Old Boys, que recientemente nombró como técnico a Frank Darío Kudelka.