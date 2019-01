Tan lejos y tan cerca

Parece que hoy por fin, al quinto intento, conoceremos al campeón de América del 2018. Quién se atreve a afirmarlo con total seguridad después de una suspensión por lluvia, un duelo de ida de infarto en La Bombonera que terminó empatado, y una doble suspensión en el Monumental de Núñez por las agresiones que recibió el plantel de Boca Juniors a su llegada al recinto.

Sin duda un desenlace digno del mejor guionista de Holywood reservado precisamente para el gran choque de gigantes del fútbol argentino por el trofeo continental. Hasta el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, vivió momentos de tensión aquellos días en la cancha de River Plate, y la Conmebol respondió sacando la final de Sudamérica y trasladándola a España, el segundo lugar con más argentinos en su territorio.

En las últimas horas Madrid se ha convertido en el centro del fútbol mundial. Ayer mismo ya se podía sentir el creciente ambiente en los alrededores del Bernabéu con los preparativos del impresionante despliegue de seguridad, gran cantidad de medios de comunicación informando en directo y por supuesto numerosos aficionados argentinos tanteando el terreno en el que se jugará la gran final.

Los hinchas xeneizes calentaron motores con un bandearazo a las puertas del hotel de concentración del equipo justo cuando este regresaba de su último entrenamiento, mientras que horas después los millonarios fueron el centro de atención de una Puerta del Sol atestada de gente en una tarde de sábado, como es habitual en la capital española.

Por ahora el ambiente es de paz y cordialidad en las calles de Madrid, algo que se espera se mantenga en la previa, quedando la incógnita de si todo podría torcerse cuando haya un ganador y un perdedor.

Lo puramente deportivo se ve altamente afectado por este inesperado desenlace. ¿Es River menos favorito por haber perdido un partido completamente como local o, por el contrario, se ha quitado de encima la presión de poder perder ante sus hinchas? ¿Ganó algo Boca al no tener que visitar la cancha de su eterno rival? ¿Cómo afectará todo esto?

Muchas incógnitas que solo podrán ser resueltas a partir del pitazo inicial que realizará el uruguayo Andrés Cunha, quien estará asistido por Leodán González desde el búnker del videoarbitraje (VAR) en la sede de la RFEF en Las Rozas, al norte de la ciudad.

De lo que no hay duda es de que tanto los de Barros-Schelotto como los de Gallardo tratarán de utilizar lo ocurrido en Buenos Aires como motivación, cada uno según sus intereses: los millonarios se sienten robados y traicionados y los xeneizes agredidos. No sería nada extraño que las tensiones entre ambos planteles pudieran estallar en pleno partido, algo que la propia prensa argentina da por seguro en la previa.

Salvo grandes sorpresas los uruguayos Nahitan Nández y Lucas Olaza serán titulares en Boca Juniors, mientras que Rodrigo Mora se mantendrá como alternativa en el mermado ataque de River Plate.

Boca quiere su séptima Libertadores, con la cual alcanzaría a Independiente en lo más alto del ránking del torneo, mientras que River busca una cuarta que supondría enterrar por completo las burlas de su rival por su descenso.

Los elementos que desatan las pasiones siguen siendo los mismos a pesar del cambio de escenario. Tanto el que gane como el que pierda lo hará ante sus hinchas y en la casa del Madrid, justo el rival que espera al vencedor en el Mundial de Clubes que comenzará la próxima semana.

La ficha:

River Plate vs. Boca Juniors



Final de vuelta - Copa Libertadores



Ida: 2-2.



Estadio: Santiago Bernabéu.



Hora: 16.30.



Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay). Asistentes: Nicolás Tarán y Mauricio Espinosa (Uruguay).



River Plate: F. Armani; G. Montiel, J. Maidana, J. Pinola, M. Casco; E. Pérez, L. Ponzio, E. Palacios; I. Fernández; G. Martínez y L. Pratto. DT: Marcelo Gallardo.



Boca Juniors: E. Andrada; L. Jara, C. Izquierdoz, L. Magallán, L. Olaza o E. Mas; N. Nández, W. Barrios, P. Pérez, C. Pavón; D. Benedetto y R. Ábila. DT: Guillermo Barros Schelotto.