El legado que se transmite: Peñarol y la apuesta a ser un club cada vez más atlético

Bajo la presidencia de Jorge Barrera, uno de los grandes objetivos de Peñarol era ser un club mucho más atlético, tal como lo marca la historia y su denominación oficial. Esa meta se cumplió y entre los hechos más destacados se dio el regreso del básquetbol luego de 21 años sin actividad. Se sumaron más disciplinas y hoy, con Ignacio Ruglio al frente, se busca continuar y potenciar ese legado.

En la actualidad, el carbonero tiene presencia en tres deportes de manera profesional como el fútbol, el básquetbol y el rugby, pero además cuenta con fútbol femenino, atletismo, futsal, vóleibol, hockey sobre patín, handball, bowling, cricket, deportes inclusivos -fútbol para ciegos, sordos y personas con síndrome de down y esgrima- y también eSports, los juegos electrónicos.

“Lo de ser un club cada vez más atlético es un legado que nos dejó el anterior Consejo Directivo haciendo crecer a Peñarol y es algo que nosotros buscamos reafirmar y potenciar porque lo creemos de vital importancia para la vida de la institución”, le contó a Ovación el presidente Ignacio Ruglio.

La idea era sumar disciplinas al club pero no a cualquier precio. Las metas principales eran dos: que puedan ser lo más autosustentables posible para que no interfieran en la caja de la institución y que sean competitivas para estar a la altura de la historia de Peñarol.

El festejo de Agustín Álvarez Martínez y Facundo Torres.

Y esos dos aspectos se han venido cumpliendo en los últimos años porque los resultados llegan y el desarrollo de cada disciplina no repercute en la economía del club.

Como muestra de esto, el aurinegro vivió una semana plena de éxitos en todos los deportes que hoy tienen actividad oficial ya que muchos están detenidos a causa de la pandemia de coronavirus.

Además de la goleada que el fútbol logró por Copa Sudamericana el jueves frente a Sport Huancayo de Perú por 5 a 1 en el Estadio Campeón del Siglo, la semana había comenzado con una medalla de oro en la prueba de salto largo del Torneo Paulista en Brasil con Emiliano Lasa como protagonista y a estos hechos se le sumaron el triunfo del básquetbol ante Biguá por 93 a 92 para que el equipo de Edgardo Kogan sumara su cuarto éxito al hilo en la Liga Uruguaya de Básquetbol para quedar en el tercer lugar de las posiciones y el del rugby, que tras sufrir más de la cuenta derrotó a Cafeteros Pro de Colombia por 14 a 13 en el Estadio Charrúa y se aseguró un lugar en las semifinales de la Superliga Americana de Rugby.

“Hay un grupo de personas que quieren mucho a Peñarol y que trabajan para que todas las disciplinas deportivas tengan su espacio en el club. Está la Comisión de Deportes con Víctor Bedrossian como presidente pero con un contacto estrecho con todas las áreas de la institución para que se trabaje en equipo como debe ser y para que la marca Peñarol tenga presencia en todos lados”, explicó Ignacio Ruglio.

Ignacio Ruglio y Jorge Barrera en el cambio de mando en Peñarol.

El básquetbol era un deporte que muchos hinchas extrañaban y que en 2018 volvió al ruedo. “Hay una realidad que no podíamos dejar de desconocer: Peñarol se funda como un club atlético, con muchas disciplinas y durante 21 años no estuvo el básquetbol, algo que un montón de veteranos queríamos que volviera. Entonces se trabajó duro para lograrlo. Se volvió, se armaron planteles competitivos para superar la Divisional Tercera de Ascenso, el Torneo Metropolitano y llegar a la Liga Uruguaya. Fue como empezar de cero y acá estamos de vuelta en Primera”, contó Evaristo González, secretario general del club y presidente del básquetbol mirasol.

En la actualidad, el básquetbol de Peñarol cuenta con más de 2.000 socios que pagan por mes una cuota de 120 pesos. “Eso es fundamental para mantener el proyecto. Necesitamos que más hinchas se sumen porque estamos hablando de un deporte profesional y para ser competitivos tenés que tener jugadores importantes que no son baratos”, remarcó Evaristo González, quien también hizo mención a las formativas: “Hay más de 200 chicos que por el tema de la pandemia están sin actividad pero es algo que apostamos potenciar para sacar jugadores que en el futuro lleguen al plantel principal”.

Lo económico no es un tema menor y por eso en Peñarol no se suman disciplinas a cualquier costo. Con la llegada de Ignacio Ruglio a la presidencia, la Comisión de Deportes Anexos pasó a llamarse Comisión de Deportes y Víctor Bedrossian es su presidente. “Desde que estamos trabajando pusimos como principal tema el de la infraestructura. No podemos tener deportes y exigirles ser competitivos si no les damos las condiciones que se necesitan para entrenar y trabajar de la mejor manera. Me encantaría que Peñarol tenga 20 deportes, pero hoy no podemos darle a 20 deportes la infraestructura necesaria. Por eso tratamos de trabajar bien las disciplinas que hoy tenemos en el club y que a la vista está, son competitivas y nos vienen dando grandes alegrías”, le contó Víctor a Ovación.

En materia de infraestructura, el presidente de la Comisión de Deportes destacó que “en 2019 el club alquiló más de 25 gimnasios para que entrenaran las diferentes disciplinas y eso es dinero que se va de Peñarol a otras instituciones que perfectamente, pensando en un proyecto a largo plazo, puede ser volcado a Peñarol mismo porque pensar en tener nuestra propia cancha o gimnasio nos da también un sentido de pertenencia”.

Se piensa en el corto plazo mejorar las instalaciones del Palacio Peñarol con una adaptación de la cancha de 40 x 20 metros para que pueda ser utilizada por varias disciplinas y en la instalación de un gimnasio multiuso. “También pensamos en contar con algún otro padrón o a futuro poder generar un espacio en la Ciudad Deportiva, algo que sería espectacular”, dijo Bedrossian.

Lo cierto es que hoy Peñarol compite en gran nivel en todas sus disciplinas con un legado que se mantiene en la institución más allá de quiénes estén al frente, pero que tiene como objetivo mejorar y potenciar al club.

RUGBY Un proyecto que le da visibilidad a Peñarol Peñarol es la única franquicia de Uruguay en la Superliga Americana de Rugby y eso es para el club una razón más para apostar a otro deporte que crece: “Era una oportunidad única para nosotros poder figurar en ese deporte a nivel internacional siendo el primer equipo profesional de Uruguay. Es algo histórico para esta disciplina. A Peñarol no le cuesta un solo peso porque es con inversión privada y se formó un equipo muy competitivo”, dijo Evaristo González.

Los triunfos de una semana amarilla y negra

Atletismo Medalla de oro de Emiliano Lasa en Brasil Emiliano Lasa ganó la medalla de oro en el Torneo Paulista saltando por primera vez en la temporada por encima de los ocho metros. El uruguayo que busca la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio obtuvo el primer lugar con una marca de 8,11 metros.

Rugby Peñarol 14 - 13 Cafeteros Pro Peñarol le ganó a Cafeteros Pro de Colombia por 14 a 13 en el Estadio Charrúa y se metió en las semifinales de la Superliga Americana de Rugby. El equipo que dirige el argentino Pablo Bouza lleva siete triunfos en ocho presentaciones hasta el momento en el torneo continental que se está jugando en Montevideo.

Básquetbol Peñarol 93 - 92 Biguá Luego de un flojo inicio con cinco derrotas seguidas, el equipo de Edgardo Kogan mejoró, le ganó un partidazo a Biguá el miércoles en Villa Viarritz 93 a 92, sumó su cuarto triunfo consecutivo en la Liga Uruguaya de Básquetbol 2021 y está tercero en la tabla de posiciones.