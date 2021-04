El legado D'Alessandro: "Mis compañeros ya me dicen 'viejo', ahí ves la edad que tenés"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Andrés D'Alessandro se incorporó a Nacional a principios de febrero de este año, tras defender al Inter de Porto Alegre durante 12 años. Pero el argentino sintió que ese era un ciclo cerrado y decidió venir a Uruguay.

"Después de haber estado tanto tiempo en Brasil y de haber pensando que ya era un ciclo cumplido, cuando aparece un club tan grande como Nacional te mueve un poco la ficha", explicó D'Alessandro sobre su arribo al club, en el programa Punto Penal de Canal 10 y agregó que "es bueno saber cuándo salir y cuidar lo que conseguimos en el club. Yo me quería ir bien, como ellos me trataron siempre".

El mediocentro ofensivo argentino no cree que tener 40 sea una presión: "A veces te miran diferente cuando tenés 40 años en el fútbol. Para mí la edad es un detalle, hay muchos jugadores que han llegado a los 41, 42 y físicamente se ven notables, cuando sos profesional y te cuidás es un detalle", aseguró.

Su debut en Nacional

El ex Inter de Porto Alegre debutó en el partido que disputó el equipo albo frente a Argentinos Juniors por la Copa Libertadores, pero se lo vio cansado y se acalambró en los últimos minutos de un partido exigente.

La razón de este calambre, según lo que dijo el "10" tricolor a Punto Penal, fue que "desde marzo del 2020 no jugaba 90 minutos corridos. Hoy ya estoy tranquilo y a disposición del técnico para lo que necesite", y explicó que estos días entrenó diferenciado porque a su edad se tiene cuidar después de los partidos. "Lo tiene que entender el club, el entrenador y mis compañeros. Cuando ellos lleguen a esta edad les va a pasar".



Si hay algo que Andrés ya representa, es un líder y sus compañeros lo adoptaron como tal. "Me dicen 'viejo' en el vestuario, mirá la confianza que tienen los pibes", aseguró, y agregó que Bergessio, Corujo, Rafa García y el "Chino" ya son líderes y los definió como: "Gente que ya conocía el club y marca los caminos hace tiempo. Lo único que hice fue sumarme a ellos, tratar de entender cómo trabajan".

Sobre su relación con los más jóvenes destacó que el diálogo le gusta y que me preocupa de ellos como se preocupa por sus hijos. "Te preguntan cosas; te empiezan a decir cosas que no te gustan, uno vino y me dijo, 'yo tenía tu figurita', ahí ya te ves la edad que tenés... Otro me dijo ”yo jugaba con vos en el Play Station”.



También les da consejos: "Siempre les digo, disfruten el día a día porque cuando esto se termina (la carrera futbolística) no hay más. Tenemos una vida útil muy corta, y luego otra vida para vivir, 40, 50 años más que hay que prepararse para ver lo que hacemos", declaró el jugador al que la vida ha proporcionado muchas enseñanzas.

Su propio libro

A partir de esos aprendizajes, quiso dejar su legado, hace poco sacó un libro, se llama "Cabezón. Biografía oficial de Andrés D'Alessandro". Escrito por Diego Borinsky. Todavía no está disponible en Uruguay. "Vamos a ver si lo traemos, me gustaría que el hincha uruguayo conozca más de mi vida”, declaró el número "10" de Nacional.

Una de las cosas que le gusta a D'Alessandro de Uruguay es la cercanía con Brasil, porque allí está su casa, sus amigos y sus hijos. "Con la pandemia se limita un poco y ahora están más controladas las salidas, pero en auto estoy a 7 u 8 horas, la familia puede ir y volver cuando quiera", explicó el mediocentro a Punto Penal.

Especulaciones

El argentino prefirió no hablar del tema en cuanto a los rumores sobre su posible llegada al equipo mirasol, antes de firmar con Nacional, pero aseguró que le tiene un gran respeto a Peñarol, pero que está convencido de "estar en el lugar que quería".