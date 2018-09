Una lección de vida

Poco más de tres años atrás, Thiago Cardozo quedó entre la espada y la pared. Daniel Fonseca, su representante en ese momento, estaba decidido a llevárselo junto a Gonzalo Latorre, una de las joyitas que por ese entonces asomaba de las divisiones formativas.

El caso de Thiago hizo mucho ruido en el ambiente, pero no por esa situación en específico. Todo lo contrario. Si se hubiese ido con el pase en su poder sería un nombre más en la larga lista de futbolistas que se marcharon de los clubes al cumplir la mayoría de edad. Sin embargo, el arquero le hizo frente a las presiones, también a las tentaciones, y rompió el vínculo con su agente.

Prefirió quedarse en Peñarol, firmar un nuevo vínculo y es por eso que hasta el día de hoy los hinchas se lo reconocen a pesar de que en Primera División apenas acumula 153 minutos.

Fue tercer arquero durante dos años y recién en este 2018 vio cercana la posibilidad que tenía de concretar su sueño de defender los tres palos del aurinegro. Solo con Kevin Dawson por delante quedó en las puertas de lo que se había propuesto cuando desembarcó a prueba en el club desde Juan Lacaze en 2010 proveniente del Escuela Industrial de su ciudad natal.

El último domingo, ingresando por Lucas Viatri. Foto: Francisco Flores.

La salida de Gastón Guruceaga a comienzos de año abrió el debate sobre si el aurinegro necesitaba un arquero más para la Primera División, pero todas las partes coincidieron en la mismo: era la hora de Thiago.

Una lesión de Dawson, que lo dejó debutar en la última fecha del Torneo Apertura contra Defensor Sporting, y la roja del último domingo frente a Danubio, que lo dejó ingresar a los 26 minutos, le permitieron mostrarse ante el gran público aurinegro. Hasta el momento fueron todas buenas: el mirasol ganó esos dos partidos y Thiago solo recibió un gol.

Fiel a sus convicciones, con la madurez impropia para un chico de su edad, Cardozo apostó por continuar en el club y derribó todos los pronósticos. Hizo el camino más largo, pero llegó a donde siempre quiso. Hoy tiene su gran recompensa. Una lección de vida.

Proceso. La historia de Thiago está tan ligada a Peñarol como a la selección uruguaya. El arquero cuenta con el privilegio de poder decir que participó de todas las categorías formativas de la Celeste. Solo le falta la mayor.

Durante el Campeonato del Mundo sub 17. Foto: AFP.

En 2011 llegó al Complejo por primera vez y esa imagen le quedó grabada para siempre. “Lo tengo presente como si fuera hoy. Entré y los ojitos se me iban para todos lados. Fuimos al vestuario de la cancha de abajo y tenía una ansiedad bárbara por ir al de la mayor y ver cómo era todo ahí”. Jugó los Sudamericanos en sub 15, sub 17 y sub 20 y los Campeonatos del Mundo de sub 17 y sub 20.

Compadres. Desde juveniles, por intermedio de la Celeste, forjó una gran relación con Fabrizio Buschiazzo, Facundo Ospitaleche y Franco Pizzichillo. Se conocen desde chicos y llevaron el vínculo afuera de la cancha. Comparten rondas de mate y también hasta las vacaciones.

Thiago junto a Buschiazzo y Ospitaleche. Foto: @thiagocardozo_1 (Instagram).

Ya en Primera, reforzó el vínculo con Gastón Guruceaga y también se hizo muy compinche de Damián Frascarelli. Fueron los tres arqueros de Peñarol en la temporada 2016/2017. Son íntimos.

Sin embargo, hay un caso que llama la atención: el del “Cebolla” Rodríguez. Juan Lacaze les había permitido iniciar el vínculo desde antes, pero el regreso del capitán a Peñarol hizo que prácticamente lo adoptara como a un hijo. Los separan 11 años, pero tienen una gran amistad. Andan juntos para todos lados.

Presente. El ingreso desde el vamos de Cardozo será el único cambio que hará Diego López para recibir el domingo a Torque. Es la primera vez que el “1” entrena con la tranquilidad de saber que será titular, porque ante Defensor se esperó a Dawson hasta último momento. “Es un momento para disfrutar, pero con responsabilidad. Hay que aprovechar la oportunidad”, aclaró.

“Las dos veces que jugamos con Torque perdimos. Ya venimos hablando con los compañeros para ver dónde los podemos lastimar y esperemos hacer un buen partido (...) Está el tema de Mauricio Gómez, que patea bien los tiros libres”, tiró. “Se estudiará y veremos cómo podemos defender y mantener el cero”, agregó.