Leboeuf: "No tengo ningún respeto por Luis Suárez, me alegré de su eliminación"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Frank Leboeuf, quien jugó frente a Uruguay en el Mundial 2002 de Corea y Japón, criticó duramente a Luis Suárez y comentó en RMC Sport la alegría que le generó que el "Pistolero" hubiera quedado afuera de la UEFA Champions League.

"Me gusta mucho el Barcelona, pero me alegré de que no fueran a la final por Luis Suárez. No tengo ningún respecto por un futbolista como él. Sí, es un gran futbolista y está teniendo una gran carrera, pero es un tramposo, un quejica, un tipo por el que no tengo ningún respeto", sentenció quien fuera defensor del Chelsea y Olympique de Marsella, entre otros.

El galo admitió: "No puedo soportar a un jugador así en un campo de fútbol, es un mal ejemplo para la gente joven. Lo que hizo con su mano ante Ghana en el Mundial, estaba muy feliz, las dos veces que mordió a rivales... Si jugase contra él me expulsarían. Me sorprende que sus rivales tengan sangre fría delante de él. Haría cualquier cosa para que él tampoco acabase el partido", agregó el exjugador francés.

Cabe recordar que Luis Suárez, junto a Barcelona, fue eliminado en la UEFA Champions League por el Liverpool luego de que los culés ganaran por 3-0 en el Camp Nou y cayeran 4-0 en el partido de vuelta que se disputó en Anfield Road.