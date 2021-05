El desesperado pedido de ayuda desde Chile de Leandro Reymúndez por su depresión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Leandro Reymúndez es jugador de Iberia, un equipo de la Segunda División Profesional de Chile, país que ha cerrado sus fronteras y por este motivo él no puede ver a su esposa ni a su hija de cuatro años que están en Uruguay. La situación lo tiene desbordado, pero se animó a hacer un desesperado procedido de auxilio.

"Hasta acá llegué... necesito ayuda porfavor, la depresión ha llegado a mi vida! Les cuento: hace dos meses me vine a Chile, a jugar al fútbol que es mi trabajo y mi familia quedó en Uruguay (Señora e hija de 4 años) esperando que me instalara para luego venir, pero esperando que vengan, Chile decide cerrar sus fronteras", escribió Leandro en su cuenta de Twitter.

"Lo entiendo perfectamente, pero en mi caso no es por turismo, es por trabajo. Ahí empezó todo mi malestar, día a día me fui debilitando, ya que mi hija me extraña, pide por verme y no tengo qué responderle", agregó el delantero uruguayo.

"Lo necesito. Porque después es fácil decir y actuar cuando ya es tarde; es ahora.. Por favor, tengo todo para que mi familia venga, solo necesito ayuda! Gracias...", expresó Leandro y etiquetó, en busca de ayuda, a la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, a la Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile, a la AUF, al presidente chileno, Sebastián Piñera y al de Uruguay, Luis Lacalle Pou.



A más de tres meses de lo sucedido con el "Morro" García, se han destapado muchos casos de depresión en futbolistas y parece que el tema se ha viralizado. Muchos jugadores se han animado a pedir ayuda y otros tantos han tomado consciencia y esto se ve reflejado en las recientes declaraciones de Fabián Estoyanoff o la decisión que tomó Nahuel Tuya, dos jugadores que han luchado contra dicha afección.

A partir de estas declaraciones, Carolina Ache, subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, le respondió el tweet a Leandro diciendo que le había mandando un mensaje privado.

Ache contó a El País que habló con Reymúndez, aunque de Cancillería ya se había contactado con el futbolista. La jerarca dijo a El País que lo encontró "más tranquilo" y que van a "tratar de darle una mano".

Además, la embajada de Uruguay en Chile y la embajada de Chile en Uruguay están notificados de la situación.

