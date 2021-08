Leandro Reymundez decidió poner pausa a su carrera y regresa a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras sufrir depresión por estar alejado de su familia a causa de las fronteras chilenas cerradas por la pandemia de COVID-19, el uruguayo Leandro Reymundez, que pidió ayuda en mayo y que en junio pudo reencontrase con su esposa e hija, tomó la decisión de retirarse parcialmente del fútbol. Actualmente se desempeñaba como delantero de Iberia, un equipo de la Segunda División Profesional de Chile.

"Hoy le voy a hacer caso a mi corazón y él me dice que ponga una pausa en mi carrera, no estoy al 100% como para competir y brindar mi mejor versión! Por eso he tomado la decisión de dejar la institución y volverme a mi país, para recuperarme y volver a ser yo", escribió Leandro en un comunicado desde su Twitter, la misma red social donde realizó el pedido de auxilio y donde también agradeció la llegada de su familia a Chile.

"Quiero pedir disculpas a mis compañeros, cuerpo técnico, funcionarios del día a día y al club en general por no haber cumplido con sus expectativas... Es la decisión más difícil que he tomado en mi carrera, pero es necesaria", añadió.

Espero sepan entender y nada, Dios dirá si seguiré jugando al fútbol que es lo que más amo y siempre supe hacer... GRACIAS Y PERDÓN!", finalizó el delantero uruguayo que decidió priorizar su salud mental y física por sobre todo lo demás y volver a su país con sus seres queridos.