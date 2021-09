Leandro Otormín, el delantero que tiene tatuado el Gran Parque Central y amargó a Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Leandro Otormín es la principal figura que tiene Cerro Largo en la presente temporada. Lleva ocho goles en el año y encontró una regularidad que no había logrado en los equipos en los que estuvo.

El sábado, con un golazo de tiro libre, fue el encargado de darle el empate a los Arachanes en el Goyenola, en un partido que terminó 1-1 ante Nacional por la primera fecha del torneo.

“En mi caso, y el de varios de los compañeros con los que hablé, nos quedamos con la sensación amarga de poder haber ganado. Obviamente Nacional tuvo chances en algunos errores nuestros, pero nos quedamos sí con la sensación de haber podido jugar un poquito mejor en el segundo tiempo sobre todo”, explicó a Ovación el futbolista de 25 años mientras almorzaba con su familia en Yaguarón.

Otormín quedó con esa sensación porque Cerro Largo jugó más de una hora con un futbolista más debido a la roja de Mario Risso en los tricolores.



“Nos faltó tranquilidad. Tuvimos mucho tiempo un hombre de más, nos apuramos por querer hacer el gol, tiramos pelotas largas, perdimos un poco el balón y ahí fue cuando Nacional nos incomodó más”, agregó el nacido en Paso de los Toros.

Con 21 puntos, Cerro Largo es el octavo en la Anual y está en camino a su meta: “Queremos volver a entrar a una copa, a la que se pueda”.

Otormín jugó en Nacional, Racing, Venados de México y Montevideo City Torque hasta llegar a Cerro Largo, donde tiene los mejores números de su carrera. “Estoy contento con el momento personal que estoy viviendo, tener este nivel continuo lo venía esperando hace mucho, porque a veces tenía partidos buenos pero no me podía sostener en ese nivel al siguiente. Sobre todo eso, tener una continuidad gracias a las oportunidades que me dio Cerro Largo y también es importante todo el trabajo por fuera, con la familia y con el psicólogo. Eso me ha ayudado mucho”, comentó.

"Tener este nivel continuo lo venía esperando hace mucho, porque a veces tenía partidos buenos pero no me podía sostener en ese nivel al siguiente". LEANDRO OTORMÍN

Sobre el hecho de hacer terapia, Otormín dijo que “siempre fui a psicólogo, pero medio cortado. Ahora, con el que estoy, llevo más de seis meses. Cuando decidí hacer fue cuando estaba en Torque, que tenía oportunidades y no podía hacer goles, estaba fallando, y en realidad empecé porque como él es coaching, para trabajar el tema de la tranquilidad, para bajar la ansiedad al definir y de entender que si erraba no era el fin del mundo. Él me ayudó mucho”.

NACIONAL. Leandro Otormín es uno de los jugadores que nunca esconde su condición de hincha de Nacional. “Empecé con 10 en Pre-Séptima e hice todas las formativas en el club”, señaló.

De hecho, el delantero tiene tatuado en su espalda el Gran Parque Central y él entrando a la cancha cuando debutó en 2015 con Nacional, cuando el DT era Gustavo Munúa (4-1 a Villa Teresa): “Lo tengo sobre todo por el sentido de pertenencia que me hizo generar el club desde tan chico. Fue lo que me hizo hoy en día ser jugador de fútbol y tener los valores que tengo”.

"El tatuaje lo tengo sobre todo por el sentido de pertenencia que me hizo generar el club desde tan chico. Fue lo que me hizo hoy en día ser jugador de fútbol y tener los valores que tengo". Leandro Otormín

Pese a tener ese tatuaje, sus compañeros no le hacen bromas cada vez que enfrentan a los tricolores. “Con los chiquilines nunca se ha tocado el tema del tatuaje. Sí, lógico, que hay muchas personas que lo han visto y lo han comentado. El tatuaje no solo tiene un significado por hincha, también tiene un significado por el día que debuté en Nacional y tiene toda una historia atrás, lo tengo por todo”.

Otormín ya le había hecho un gol en el Apertura a Nacional (2-1 Cerro Largo) y el sábado otra vez anotó, aunque enseguida levantó la mano pidiéndole disculpas a los albos: “Es una oportunidad, todo el mundo quiere jugar contra los grandes, mostrarse y sentirse bien. Me pasa que le hago un gol a Nacional y la gente me critica, me manda mensajes, pero es mi trabajo y me gusta hacer goles; no voy a perdonar a Nacional porque sea hincha, eso nadie lo haría. Otros me critican de por qué no le hago goles a Peñarol, pero no es nada fácil hacer goles...”.