Leandro Onetto se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco externo

Progreso confirmó en su cuenta oficial de Twitter que el mediocampista Leandro Onetto sufrió una "rotura de ligamento cruzado anterior y menisco externo. Distensión de ligamento lateral interno".



El jugador de buen partido ante Nacional, en la victoria de los Gauchos del Pantanoso sobre los tricolores en el Parque Nasazzi, será intervenido quirúrgicamente y tendrá una larga ausencia de las canchas.



"Enseguida que me caí me di cuenta que me había roto, sentí el pinchazo. De cabeza dura le dije a la doctora que quería terminar de jugar el partido, pero en la jugada siguiente el dolor fue insoportable", dijo el futbolista a 100% Deporte (Sport 890).