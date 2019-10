Leandro Lozano: "Me pegó un rodillazo en el pómulo, pero no recuerdo más nada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Preocupó a todos y de hecho la pose que Leandro Lozano tiene en la foto fue la que más se repitió durante los últimos minutos del encuentro entre Boston River y Peñarol en el Campeón del Siglo.

El lateral recibió un fuerte golpe involuntario de Lucas Viatri en su pómulo y luego de ser atendido continuó jugando pero con serias muestras de dolor y de incomodidad.

"Sé que salté y que Viatri me pegó un rodillazo en el pómulo, pero no recuerdo más nada", aseguró Lozano en diálogo con el programa Último al arco de Sport 890 y agregó: "Fue sin intención, incluso Viatri me mandó un mensaje recién".

"Mi familia estaba asustada porque me olvidé de todo. No recuerdo cuando me llevaron al sanatorio. Cuando me desperté empecé a mirar fotos", sentenció el lateral.

"Lo único que recuerdo del partido es que antes de eso Viatri se viene al lado mio y se reía porque llamé al 'Hormiga' Valdez porque era más alto que yo. Después no me acuerdo de más nada", manifestó Lozano.

A su vez, el lateral afirmó que no recuerda el gol anulado a Boston River del que él formó parte: "Le enganché a Pellistri y mandé el centro, pero la verdad no me acordaba de la jugada del gol de Facundo Rodríguez

"El miércoles tengo que reintegrarme al plantel, pero seguramente el entrenamiento no sea el mismo", agregó quien manifestó que jugadores de otros equipos como "Martín Rabuñal o también Diego Polenta desde Estados Unidos" le escribieron.