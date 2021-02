El hincha de Peñarol que despidió al "Morro": "Los hinchas de Nacional me aceptaron enseguida"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Leandro Giffuni es hincha de Peñarol. Cuando el sábado se conoció la noticia de la muerte de Santiago García, le escribió a un amigo suyo, hincha de Nacional, para ver si lo acompañaba a la sede tricolor. Giffuni quería que cada uno fuera con la camiseta del equipo de sus amores. Su amigo no le contestó y por eso dudó, pero se vistió de aurinegro y arrancó para la Avenida 8 de Octubre.

"Cuando llegué, lo hice con los vidrios altos y había gente. Cuando bajé, yo ya tenía una rosa en la mano y si bien al principio fue chocante, sentí que los hinchas de Nacional me aceptaron enseguida y no me dijeron absolutamente nada. Le dejé una rosa y estuve hincado mientras le dedicaba unas palabras", expresó quien también es futbolista, en diálogo con Ovación.

Leandro tiene apenas 22 años y, además de jugar al fútbol, estudia para ser Analista en Comercio Exterior en la Universidad ORT. En 2018 firmó su primer contrato profesional con Miramar Misiones, pasó por la tercera de Rampla Juniors y en 2020 defendió a Colón.

Un rato después de haber entrenado con la Mutual, mientras busca equipo para jugar en la "C", le contó a Ovación que "el tema del 'Morro' es un tema que lo vengo charlando con compañeros y con mi ambiente hace bastante porque el tema psicológico en el fútbol es fundamental y nadie le da importancia. A los futbolistas no los preparan, ni en formativas ni en Primera División".

La presencia de Leandro tomó mucha repercusión luego de que las cámaras de Punto Penal lo mostraron rindiéndole homenaje al exgoleador tricolor. "Fue impactante y me di cuenta de que los hinchas al principio no entendieron, pero me miraron la remera y luego vieron la rosa y la actitud y me tuvieron mucho respeto", dijo.



La repercusión de su gesto en redes sociales y en televisión abierta llevó a que le llegaran miles de mensajes: "El regalo más lindo que me llegó fueron mensajes de excompañeros o compañeros actuales del fútbol. Ellos saben por las situaciones por las que pasamos y se imaginan por lo que debería estar pasando el 'Morro' y sé que esas personas saben los problemas que hay en el fútbol. Me llegaron mensajes de desconocidos, de hinchas de Nacional que fueron muy lindos y mensajes de hinchas de Peñarol que me decían 'hubiera hecho lo mismo, pero no me dio'".

"Hubo mucha gente que me dijo 'sos un loco'. Ojalá la sociedad se llene de estos locos que sepan diferenciar las cosas". Leandro Giffuni Hincha de Peñarol

A Leandro también lo marcó mucho lo que pasó en la noche del sábado cuando Fabián Estoyanoff, ídolo de Peñarol, le dedicó el gol a García: "Lo del 'Lolo' fue un mensaje bárbaro, estuvo genial porque aparte la gente se piensa que se odian por la rivalidad que tenían adentro de la cancha, se queda con eso y no es la realidad. Lo que hizo el 'Lolo' fue una muestra de respeto total y me animó más a hacer lo que hice".

En lo que no dudó ni un instante Leandro fue en mandarle un fuerte abrazo a la familia del "Morro" porque "es lo más importante. La madre está viviendo un infierno y es que la familia del 'Morro' y él mismo son víctimas de lo que hay dentro del fútbol. Seguramente, si tuviera más apoyo, no sé si se hubiera evitado, pero hay muchos casos que se pueden llegar a evitar".

"Pienso claramente que falta apoyo psicológico. Desde formativas el fútbol te demuestra que podes tener el mundo a tus pies, pero no prepara a los futbolistas para dejar el fútbol o para estar un tiempo sin jugar". Leandro Giffuni Hincha de Peñarol

"Vos estás 15 años en una carrera, y yo porque tengo el privilegio de tener una familia que me respalda y permite también tener los estudios terciarios, pero hay compañeros míos que su única esperanza en la vida es el fútbol y no están preparados para cuando no tienen más posibilidades y muchos entran en depresión", agregó Giffuni.

"Una estadística de FIFPro indica que el 40% de los futbolistas han sufrido depresión o sufren problemas psicológicos y estoy seguro que es así porque varios compañeros míos han estado muy tristes. Que hablen con un compañero y se expresen con alguien, eso está bueno. Hay pila de futbolistas que vienen chicos desde el interior a vivir en una residencia y tal vez están ocho años haciendo todas las formativas y llega un momento en el que le dicen 'muchas gracias' y 'volvé a tu pueblo' y eso influye", sentenció.