Leandro Fernández, su posición, y un posible cambio de sistema para que gane comodidad

Muchas de las situaciones que se dieron en la derrota de Nacional a manos de Argentinos Juniors el martes por la noche eran hasta esperables teniendo en cuenta el poco tiempo de trabajo que tuvo Alejandro Cappuccio, que ni siquiera llegaba a la decena de entrenamientos con el plantel para el debut por la Copa Libertadores.

Algunos movimientos que no están automatizados, circuitos de fútbol que se irán puliendo y la inserción de las incorporaciones son tan solo algunos de los aspectos que Nacional mejorará con el paso de los partidos. Hasta ahora, el equipo no había tenido amistosos.

EXTREMO. Cappuccio apostó definitivamente en gran parte del partido al 4-2-3-1 con Leandro Fernández como extremo por el sector izquierdo. No es una posición desconocida para él, en algunos pasajes de su carrera jugó en ese lugar de la cancha, pero naturalmente es un delantero neto y se percibió cierta incomodidad.

El santafecino tuvo la tendencia de volcarse hacia el medio y buscó, en ocasiones, finalizar las jugadas a pesar de estar lejos del arco. Demostró tener buenas intenciones, presionó bien arriba y buscó crear circuitos de juego con Camilo Cándido y Andrés D’Alessandro. Tuvo una buena ejecución de tiro libre en el complemento, que rozó el vertical de Cháves.

EL SISTEMA. La táctica elegida por Cappuccio le permitió poner a los cuatro jugadores de más relevancia de ofensiva en la actualidad que tiene Nacional: Leandro Fernández, Andrés D’Alessandro, Gonzalo Bergessio y Brian Ocampo.

El floridense está en su mejor momento en los tricolores, el capitán es insustituible, D’Alessandro demostró que está intacto a pesar de su edad y Fernández reflejó que será muy importante para Nacional.

By Juan Pablo Romero

Pues bien, si el DT pensara en otra posición para Fernández, para colocarlo decididamente como atacante donde más jugó en su carrera, Cappuccio debería pensar en un cambio de sistema táctico, y hasta de estrategia, con la contra de que uno de los cuatro tendría que salir del equipo.

VARIANTES. Una opción que puede manejar el entrenador albo es la del 4-3-1-2, con D’Alessandro decididamente como enganche y Fernández junto a Bergessio en la ofensiva, pero en ese sistema se quedaría sin lugar Ocampo, algo que no parece lógico por el momento que está atravesando el número “7” de los tricolores.

Otra variante es apelar a un 4-3-3, un sistema que fue muy utilizado por Jorge Giordano y que también usó Martín Ligüera en el final de la pasada temporada. En ese caso, D’Alessandro quedaría relegado al banco de suplentes. Con un 4-4-2 también “D’Ale” tendría pocas posibilidades de jugar donde más le gusta ya que en ese caso Ocampo podría aparecer por afuera con Fernández y Bergessio arriba; también podría jugar el “10” como segunda punta junto a Bergessio, y Fernández quedar relegado en la consideración.

Ante Argentinos se percibió que D’Alessandro jugó muy lejos del arco y de los atacantes, donde no es tan gravitante por una cuestión lógica: está muy lejos de la zona de riesgo para ofender. Igualmente se las rebuscó para enviar pases largo que terminaron siendo peligrosos.

En conclusión, o Fernández se tiene que adaptar definitivamente a esa posición de extremo o el entrenador cambiar de sistema por lo cual uno de los de ofensiva tendría que salir

EN LOS CÉSPEDES

Hoy amistoso con Rentistas

Aquellos jugadores que no tuvieron minutos contra Argentinos Juniors el martes por la noche, o que estuvieron poco tiempo en cancha, disputarán un partido amistoso hoy en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes. Será contra Rentistas, que anoche debutó en la Copa Libertadores contra Racing de Avellaneda. De igual forma que Nacional, por los “Bichos Colorados” jugarán aquellos futbolistas que no tuvieron minutos anoche.

El partido servirá para que Alejandro Cappuccio pueda observar a algunos jugadores que todavía no ha podido ver en acción producto del poco tiempo que lleva en la institución.