Le volvió el alma al cuerpo

Nacional empató a cero en un duro partido contra Liverpool, pero pese a dejar dos puntos y poner en riesgo el primer lugar, sigue como líder (con un punto más de ventaja) gracias a Torque, que por la noche venció a Peñarol.



Alexander Medina volvió a hacer cambios (esta vez fueron seis con respecto al equipo que le ganó a Wanderers), sorprendiendo con el regreso a la titularidad de Alexis Rolín y de Leandro Barcia, que no conformaba la oncena desde el partido con Progreso.



Nacional jugó un buen primer tiempo ante un equipo que lo respetó mucho y que dejó a Carlos Núñez -que jugó un buen partido- muy solo en la ofensiva, pero que aún así se las ingenió para generar peligro.



Las situaciones más claras de gol fueron todas de los tricolores, que volvieron a mostrar una buena actuación de Christian Oliva, pese a que en los primeros minutos se mostró más errático de lo habitual, pero que fue de menos a más en el encuentro.



Barcia fue importante en el mano a mano con Martín Rivas (a los 36’ ya tenía amarilla) y sus desbordes generaron peligro en la retaguardia tricolor. Por ello, no se entendió la variante del “Cacique”, de mandar al floridense a la izquierda para el complemento y a De Pena a la derecha. Seguramente el DT quiso que buscaran las diagonales para probar con remates con su pierna hábil, pero la idea no salió y ambos perdieron protagonismo en el partido.



Un centro de Barcia bien dirigido dejó a De Pena en inmejorable oportunidad para anotar en el minuto 33, pero el número 20 elevó su remate. Poco después, un tiro libre del floridense dejó solo a Gonzalo Bergessio en el punto penal, el argentino cabeceó y provocó la mejor atajada del primer tiempo, en una estupenda reacción de Jorge Bava.



El complemento fue totalmente diferente y tuvo a Liverpool como protagonista. Los dirigidos por Pezzolano se adueñaron del trámite e hicieron que el rival se desordenara y perdiera el rumbo.



Así, los negriazules tuvieron varias situaciones de gol para quedarse con el triunfo, pero Luis Mejía lo evitó. De las jugadas más claras fue una doble atajada del panameño, que le sacó el gol a Souza (de demoró mucho en definir) y a Núñez a los 56’.



Incluso con diez jugadores, y hasta con nueve, con una corrida y un mano a mano de Juan Ignacio Ramírez (de buen ingreso), Liverpool pudo encontrar el gol.



No fue así y ambos se tuvieron que conformar con el punto.